Взрывы слышали в Харькове — Мельник заявил о пусках врагом ракет
Около 01:30 ночи в Харькове была слышна серия из нескольких взрывов. По информации мэра, они прозвучали за городом.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил жителей города об угрозе в 01:27, призвав быть в укрытиях.
А после первого из взрывов сообщил, что пуски российских ракет продолжаются.
Мэр Харькова Игорь Терехов изначально сообщил о том, что город — под ракетной атакой. А следом — что взрывы были в ближнем пригороде.
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 01:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 01:30 ночи в Харькове была слышна серия из нескольких взрывов. По информации мэра, они прозвучали за городом".