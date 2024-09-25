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Взрывы слышали в Харькове — Мельник заявил о пусках врагом ракет

Происшествия 01:50   25.09.2024
Оксана Горун
Взрывы слышали в Харькове — Мельник заявил о пусках врагом ракет

Около 01:30 ночи в Харькове была слышна серия из нескольких взрывов. По информации мэра, они прозвучали за городом.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил жителей города об угрозе в 01:27, призвав быть в укрытиях.

А после первого из взрывов сообщил, что пуски российских ракет продолжаются.

Мэр Харькова Игорь Терехов изначально сообщил о том, что город — под ракетной атакой. А следом — что взрывы были в ближнем пригороде.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 01:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 01:30 ночи в Харькове была слышна серия из нескольких взрывов. По информации мэра, они прозвучали за городом".