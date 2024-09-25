Вибухи чули в Харкові – Мельник заявив про пуски ворогом ракет
Близько 01:30 ночі в Харкові було чути серію з кількох вибухів. За інформацією мера, вони пролунали за містом.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив мешканців міста про загрозу о 01:27, закликавши бути в укриттях.
А після першого з вибухів повідомив, що пуски російських ракет продовжуються.
Мер Харкова Ігор Терехов спочатку повідомив про те, що місто – під ракетною атакою. А слідом – що вибухи були в ближньому передмісті.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 01:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 01:30 ночі в Харкові було чути серію з кількох вибухів. За інформацією мера, вони пролунали за містом".