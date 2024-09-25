Вибухи чули в Харкові – Мельник заявив про пуски ворогом ракет

Близько 01:30 ночі в Харкові було чути серію з кількох вибухів. За інформацією мера, вони пролунали за містом.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив мешканців міста про загрозу о 01:27, закликавши бути в укриттях.

А після першого з вибухів повідомив, що пуски російських ракет продовжуються.

Мер Харкова Ігор Терехов спочатку повідомив про те, що місто – під ракетною атакою. А слідом – що вибухи були в ближньому передмісті.