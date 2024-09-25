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Вибухи чули в Харкові – Мельник заявив про пуски ворогом ракет

Події 01:50   25.09.2024
Оксана Горун
Вибухи чули в Харкові – Мельник заявив про пуски ворогом ракет

Близько 01:30 ночі в Харкові було чути серію з кількох вибухів. За інформацією мера, вони пролунали за містом.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив мешканців міста про загрозу о 01:27, закликавши бути в укриттях.

А після першого з вибухів повідомив, що пуски російських ракет продовжуються.

Мер Харкова Ігор Терехов спочатку повідомив про те, що місто – під ракетною атакою. А слідом – що вибухи були в ближньому передмісті.

Читайте також: З початку вересня 266 будинків у Харкові постраждали через удари РФ — Терехов

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 01:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 01:30 ночі в Харкові було чути серію з кількох вибухів. За інформацією мера, вони пролунали за містом".