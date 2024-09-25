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Три ракети С-400 вдарили по фермі неподалік Харкова: наслідки

Події 10:16   25.09.2024
Оксана Горун
Три ракети С-400 вдарили по фермі неподалік Харкова: наслідки

Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко поінформував про удар по фермі в селі Білаші – воно знаходиться на північ від Дергачів. Вночі сюди прилетіли ракети.

Сьогодні близько 1:40 російські окупанти вдарили трьома ракетами С-400 по ангару цивільного фермерського господарства у селі Білаші. Під час огляду місця події працівниками ДСНС та Нацполіції були виявлені влучання у землю. Внаслідок обстрілу пошкоджено три трактори, вантажівку та чотири причепи. На щастя, минулося без постраждалих“, – написав Задоренко вранці 25 вересня.

Ілюстрація: GoogleMaps

Нагадаємо, вночі вибухи чули в Харкові. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що “прилітало” по Дергачівській громаді, а також – рано вранці по селищу Васищеве.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 10:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко поінформував про удар по фермі в селі Білаші – воно знаходиться на північ від Дергачів. Вночі сюди прилетіли ракети".