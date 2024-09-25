Три ракети С-400 вдарили по фермі неподалік Харкова: наслідки
Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко поінформував про удар по фермі в селі Білаші – воно знаходиться на північ від Дергачів. Вночі сюди прилетіли ракети.
“Сьогодні близько 1:40 російські окупанти вдарили трьома ракетами С-400 по ангару цивільного фермерського господарства у селі Білаші. Під час огляду місця події працівниками ДСНС та Нацполіції були виявлені влучання у землю. Внаслідок обстрілу пошкоджено три трактори, вантажівку та чотири причепи. На щастя, минулося без постраждалих“, – написав Задоренко вранці 25 вересня.
Нагадаємо, вночі вибухи чули в Харкові. Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що “прилітало” по Дергачівській громаді, а також – рано вранці по селищу Васищеве.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 10:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко поінформував про удар по фермі в селі Білаші – воно знаходиться на північ від Дергачів. Вночі сюди прилетіли ракети".