Вибухи вночі чули в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло

Вночі 25 вересня армія РФ обстрілювала Харківський район: “прильоти” були в Дергачівській та Безлюдівській громадах.

“25 вересня, 02:03, Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Білаші. Внаслідок обстрілу горів трактор причеп та сміття. Знищений ангар. 25 вересня, 05:58, Харківський р-н, Безлюдівська ТГ с. Васищево. Влучання КАБ по відкритій території. Без постраждалих та руйнувань”, – поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він також повідомив, що кількість постраждалих від удару КАБів по Харкову напередодні досягла 36, троє загинули. У лікарнях – 17 людей, з яких четверо в тяжкому стані.

Синєгубов навів дані щодо всіх обстрілів області за добу.