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Вибухи вночі чули в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло

Події 08:49   25.09.2024
Оксана Горун
Вибухи вночі чули в Харкові: Синєгубов повідомив, куди прилетіло

Вночі 25 вересня армія РФ обстрілювала Харківський район: “прильоти” були в Дергачівській та Безлюдівській громадах.

“25 вересня, 02:03, Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Білаші. Внаслідок обстрілу горів трактор причеп та сміття. Знищений ангар. 25 вересня, 05:58, Харківський р-н, Безлюдівська ТГ с. Васищево. Влучання КАБ по відкритій території. Без постраждалих та руйнувань”, – поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він також повідомив, що кількість постраждалих від удару КАБів по Харкову напередодні досягла 36, троє загинули. У лікарнях – 17 людей, з яких четверо в тяжкому стані.

Синєгубов навів дані щодо всіх обстрілів області за добу.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 08:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 25 вересня армія РФ обстрілювала Харківський район: “прильоти” були в Дергачівській та Безлюдівській громадах".