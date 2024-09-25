Головні новини Харкова 25 вересня: у місті чути вибухи, атакують ракетами

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

02:04

У Харкові чути серію вибухів, Терехов заявив про ракетну атаку

Близько 01:30 ночі у Харкові було чути серію з кількох вибухів. Перед цим Повітряні сили ЗСУ закликали мешканців міста бути в укриттях.

Мер міста Ігор Терехов заявив про ракетну атаку, а потім – про вибухи в близькому передмісті.