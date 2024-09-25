Головні новини Харкова 25 вересня: у місті чути вибухи, атакують ракетами
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
02:04
У Харкові чути серію вибухів, Терехов заявив про ракетну атаку
Близько 01:30 ночі у Харкові було чути серію з кількох вибухів. Перед цим Повітряні сили ЗСУ закликали мешканців міста бути в укриттях.
Мер міста Ігор Терехов заявив про ракетну атаку, а потім – про вибухи в близькому передмісті.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 02:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".