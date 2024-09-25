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Сотня людей розбирає завали 9-поверхівки в Харкові: що відомо (фото)

Події 10:29   25.09.2024
Оксана Горун
Сотня людей розбирає завали 9-поверхівки в Харкові: що відомо (фото)

У Харкові з середини дня 24 вересня продовжується аварійно-рятувальна операція на місці “прильоту” російського КАБу. Мета рятувальників – знайти тіло жінки, яке, ймовірно, знаходиться в руїнах будинку.

Наразі відомо про 25 постраждалих на цій локації та 1 загиблу жінку. Попередньо, під завалами може перебувати тіло ще однієї загиблої. Рятувальники продовжують розбирати зруйновані будівельні конструкції. Залучено дев’ять одиниць техніки та 44 особи особового складу ДСНС, а також 18 одиниць комунальної техніки та 57 працівників“, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 25 вересня.

розбір завалів 9-поверхівки на Метробудівників 25 вересня 2024

Нагадаємо, по Харкову 24 вересня вдарили шість російських авіабомб. “Прильоти” були в Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах. У Київському районі ФАБ-500 влучив у дев’ятиповерхівку, “склалися” п’ять поверхів одного з під’їздів. У лікарні померла 70-річна мешканка будинку. Вранці 25 вересня у ХОВА повідомили, що 17 постраждалих від ударів по Харкову залишаються в лікарнях.

розбір завалів 9-поверхівки на Метробудівників 25 вересня 2024 3

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розбір завалів 9-поверхівки на Метробудівників 25 вересня 2024 5

розбір завалів 9-поверхівки на Метробудівників 25 вересня 2024 4

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 10:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з середини дня 24 вересня продовжується аварійно-рятувальна операція на місці “прильоту” російського КАБу. Мета рятувальників – знайти тіло жінки, яке, ймовірно, знаходиться в руїнах будинку".