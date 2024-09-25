Сотня людей розбирає завали 9-поверхівки в Харкові: що відомо (фото)

У Харкові з середини дня 24 вересня продовжується аварійно-рятувальна операція на місці “прильоту” російського КАБу. Мета рятувальників – знайти тіло жінки, яке, ймовірно, знаходиться в руїнах будинку.

“Наразі відомо про 25 постраждалих на цій локації та 1 загиблу жінку. Попередньо, під завалами може перебувати тіло ще однієї загиблої. Рятувальники продовжують розбирати зруйновані будівельні конструкції. Залучено дев’ять одиниць техніки та 44 особи особового складу ДСНС, а також 18 одиниць комунальної техніки та 57 працівників“, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області вранці 25 вересня.

Нагадаємо, по Харкову 24 вересня вдарили шість російських авіабомб. “Прильоти” були в Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах. У Київському районі ФАБ-500 влучив у дев’ятиповерхівку, “склалися” п’ять поверхів одного з під’їздів. У лікарні померла 70-річна мешканка будинку. Вранці 25 вересня у ХОВА повідомили, що 17 постраждалих від ударів по Харкову залишаються в лікарнях.