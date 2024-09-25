Сотня человек разбирает завалы 9-этажки в Харькове: что известно (фото)

В Харькове с середины дня 24 сентября продолжается аварийно-спасательная операция на месте «прилета» российского КАБа. Цель спасателей — найти тело женщины, которое, вероятно, находится в руинах дома.

«В настоящее время известно о 25 пострадавших на этой локации и одной погибшей женщине. Предварительно, под завалами может находиться тело еще одной погибшей. Спасатели продолжают разбирать разрушенные строительные конструкции. Привлечены девять единиц техники и 44 человека личного состава ГСЧС, а также 18 единиц коммунальной техники и 57 работников», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 25 сентября.

Напомним, по Харькову 24 сентября ударили шесть российских авиабомб. «Прилеты» были в Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах. В Киевском районе ФАБ-500 попал в девятиэтажку, «сложились» пять этажей одного из подъездов. В больнице умерла 70-летняя жительница дома. Утром 25 сентября в ХОВА сообщили, что 17 пострадавших от ударов по Харькову остаются в больницах.