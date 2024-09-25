Live
  • Ср 25.09.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.37
  • EUR 46.04

Сотня человек разбирает завалы 9-этажки в Харькове: что известно (фото)

Происшествия 10:29   25.09.2024
Оксана Горун
Сотня человек разбирает завалы 9-этажки в Харькове: что известно (фото)

В Харькове с середины дня 24 сентября продолжается аварийно-спасательная операция на месте «прилета» российского КАБа. Цель спасателей — найти тело женщины, которое, вероятно, находится в руинах дома.

«В настоящее время известно о 25 пострадавших на этой локации и одной погибшей женщине. Предварительно, под завалами может находиться тело еще одной погибшей. Спасатели продолжают разбирать разрушенные строительные  конструкции. Привлечены девять единиц техники и 44 человека личного состава ГСЧС, а также 18 единиц коммунальной техники и 57 работников», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 25 сентября.

разбор завалов 9-этажки на Метростроителей 25 сентября 2024

Напомним, по Харькову 24 сентября ударили шесть российских авиабомб. «Прилеты» были в Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах. В Киевском районе ФАБ-500 попал в девятиэтажку, «сложились» пять этажей одного из подъездов. В больнице умерла 70-летняя жительница дома. Утром 25 сентября в ХОВА сообщили, что 17 пострадавших от ударов по Харькову остаются в больницах.

разбор завалов 9-этажки на Метростроителей 25 сентября 2024 3

Читайте также: Три ракеты С-400 ударили по ферме неподалеку от Харькова: последствия

разбор завалов 9-этажки на Метростроителей 25 сентября 2024 5

разбор завалов 9-этажки на Метростроителей 25 сентября 2024 4

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрывы ночью слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело
Взрывы ночью слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело
25.09.2024, 08:49
Главные новости Харькова 25 сентября: три С-400 ударили ночью, утром КАБ
Главные новости Харькова 25 сентября: три С-400 ударили ночью, утром КАБ
25.09.2024, 11:54
Безопасных мест в Харькове нет: КАБы из РФ могут пролететь до 100 км — полиция
Безопасных мест в Харькове нет: КАБы из РФ могут пролететь до 100 км — полиция
25.09.2024, 11:27
«Я вижу, что полдома нет» — первые минуты после «прилета» в Харькове (видео)
«Я вижу, что полдома нет» — первые минуты после «прилета» в Харькове (видео)
25.09.2024, 11:06
Сотня человек разбирает завалы 9-этажки в Харькове: что известно (фото)
Сотня человек разбирает завалы 9-этажки в Харькове: что известно (фото)
25.09.2024, 10:29
В Волчанске у россиян низкое морально-психологическое состояние – ВСУ
В Волчанске у россиян низкое морально-психологическое состояние – ВСУ
25.09.2024, 11:51

Новости по теме:

08:20
10 пожаров из-за обстрелов на Харьковщине, разбор завалов продолжается — ГСЧС
07:38
ГСЧС о ночном «прилете» по Харькову: горело 100 квадратных метров
08:28
Пожар в авто и возгорание сухой травы – ГСЧС о последствиях ударов по Харькову
21:05
Смертельный удар по Ковшаровке на Харьковщине: разрушения показали НПУ и ГСЧС
14:42
1170 га леса горит на Харьковщине: есть ли угроза населенным пунктам (фото)

Вы читали новость: «Сотня человек разбирает завалы 9-этажки в Харькове: что известно (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 10:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове с середины дня 24 сентября продолжается аварийно-спасательная операция на месте «прилета» российского КАБа. Цель спасателей — найти тело женщины, которое, вероятно, находится в руинах дома".