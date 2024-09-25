Сотня человек разбирает завалы 9-этажки в Харькове: что известно (фото)
В Харькове с середины дня 24 сентября продолжается аварийно-спасательная операция на месте «прилета» российского КАБа. Цель спасателей — найти тело женщины, которое, вероятно, находится в руинах дома.
«В настоящее время известно о 25 пострадавших на этой локации и одной погибшей женщине. Предварительно, под завалами может находиться тело еще одной погибшей. Спасатели продолжают разбирать разрушенные строительные конструкции. Привлечены девять единиц техники и 44 человека личного состава ГСЧС, а также 18 единиц коммунальной техники и 57 работников», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 25 сентября.
Напомним, по Харькову 24 сентября ударили шесть российских авиабомб. «Прилеты» были в Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах. В Киевском районе ФАБ-500 попал в девятиэтажку, «сложились» пять этажей одного из подъездов. В больнице умерла 70-летняя жительница дома. Утром 25 сентября в ХОВА сообщили, что 17 пострадавших от ударов по Харькову остаются в больницах.
Читайте также: Три ракеты С-400 ударили по ферме неподалеку от Харькова: последствия
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: ГСЧС, завали, кабы, новости Харькова, поисково-спасательная;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сотня человек разбирает завалы 9-этажки в Харькове: что известно (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 10:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове с середины дня 24 сентября продолжается аварийно-спасательная операция на месте «прилета» российского КАБа. Цель спасателей — найти тело женщины, которое, вероятно, находится в руинах дома".