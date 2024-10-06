Live
  • Вс 06.10.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.22
  • EUR 45.52

БПЛА «Shahed» сбивали над Харьковщиной, 25 беспилотников «потерялись» — ВС ВСУ

Происшествия 09:52   06.10.2024
Оксана Горун
БПЛА «Shahed» сбивали над Харьковщиной, 25 беспилотников «потерялись» — ВС ВСУ

Командование Воздушных сил сообщило подробности об отражении ночной атаки российских дронов «Shahed». Всего по Украине с 19:00 05 октября по 07:00 6 октября запустили более 90 средств воздушного нападения.

Украину россияне в течение минувшей ночи атаковали двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», одним крылатым «Искандер-К», управляемой ракетой Х-59/69 и 87 беспилотниками.

«В результате противовоздушного боя сбиты две ракеты и 56 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях», — проинформировали в ВС ВСУ.

При этом еще 25 БПЛА по состоянию на 09:00 6 октября локационно потеряны в разных регионах. В ВС ВСУ отметили, что, вероятно, это результат активного противодействия РЭБ. Еще четыре беспилотника продолжают находиться в воздушном пространстве Украины.

Читайте также: «Шахед» ударил по дороге под Харьковом: где именно, сообщил Синегубов

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Шахед» ударил по дороге под Харьковом: где именно, сообщил Синегубов
«Шахед» ударил по дороге под Харьковом: где именно, сообщил Синегубов
06.10.2024, 08:41
Сегодня 6 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 октября: какой праздник и день в истории
06.10.2024, 06:00
Новости Харькова — главное за 6 октября: атака Shahed 136, сводка Генштаба
Новости Харькова — главное за 6 октября: атака Shahed 136, сводка Генштаба
06.10.2024, 09:32
В Харькове подорожали картошка и яйца: средние цены по городу
В Харькове подорожали картошка и яйца: средние цены по городу
04.10.2024, 11:29
Без воды и окон. В Харькове ликвидируют последствия ночного авиаудара
Без воды и окон. В Харькове ликвидируют последствия ночного авиаудара
03.10.2024, 19:06
Дожди идут на Харьковщину: когда начнутся, сообщил Гидрометцентр
Дожди идут на Харьковщину: когда начнутся, сообщил Гидрометцентр
06.10.2024, 11:01

Новости по теме:

09:32
Новости Харькова — главное за 6 октября: атака Shahed 136, сводка Генштаба
21:38
Главные новости Харькова 29 сентября: авиаудары по Одноробовке и Богуславке
11:40
Курс на Староконстантинов — ВС РФ атакуют «Кинжалами» (обновлено)
22:53
Главные новости Харькова 25 сентября: три С-400 ударили ночью, утром КАБ
08:03
В Харькове слышны взрывы, неоднократно звучит тревога

Вы читали новость: «БПЛА «Shahed» сбивали над Харьковщиной, 25 беспилотников «потерялись» — ВС ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 09:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командование Воздушных сил сообщило подробности об отражении ночной атаки российских дронов «Shahed». Всего по Украине с 19:00 05 октября по 07:00 6 октября запустили более 90 средств воздушного нападения".