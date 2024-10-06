БПЛА «Shahed» сбивали над Харьковщиной, 25 беспилотников «потерялись» — ВС ВСУ

Командование Воздушных сил сообщило подробности об отражении ночной атаки российских дронов «Shahed». Всего по Украине с 19:00 05 октября по 07:00 6 октября запустили более 90 средств воздушного нападения.

Украину россияне в течение минувшей ночи атаковали двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», одним крылатым «Искандер-К», управляемой ракетой Х-59/69 и 87 беспилотниками.

«В результате противовоздушного боя сбиты две ракеты и 56 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях», — проинформировали в ВС ВСУ.

При этом еще 25 БПЛА по состоянию на 09:00 6 октября локационно потеряны в разных регионах. В ВС ВСУ отметили, что, вероятно, это результат активного противодействия РЭБ. Еще четыре беспилотника продолжают находиться в воздушном пространстве Украины.