БПЛА “Shahed” збивали над Харківщиною, 25 безпілотників “загубилися” – ПС ЗСУ

Командування Повітряних сил повідомило подробиці про відбиття нічної атаки російських дронів “Shahed”. Всього по Україні з 19:00 05 жовтня до 07:00 6 жовтня запустили понад 90 засобів повітряного нападу.

Україну росіяни протягом минулої ночі атакували двома балістичними ракетами “Іскандер-М”, одним крилатим “Іскандер-К”, керованою ракетою Х-59/69 та 87 безпілотниками.

“У результаті протиповітряного бою збито дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях“, – поінформували у ПС ЗСУ.

При цьому ще 25 БПЛА станом на 9:00 6 жовтня локаційно втрачені в різних регіонах. У ПС ЗСУ зазначили, що, ймовірно, це результат активної протидії РЕБ. Ще чотири безпілотники продовжують перебувати у повітряному просторі України.