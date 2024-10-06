Live
  • Нд 06.10.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 41.22
  • EUR 45.52

БПЛА “Shahed” збивали над Харківщиною, 25 безпілотників “загубилися” – ПС ЗСУ

Події 09:52   06.10.2024
Оксана Горун
БПЛА “Shahed” збивали над Харківщиною, 25 безпілотників “загубилися” – ПС ЗСУ

Командування Повітряних сил повідомило подробиці про відбиття нічної атаки російських дронів “Shahed”. Всього по Україні з 19:00 05 жовтня до 07:00 6 жовтня запустили понад 90 засобів повітряного нападу.

Україну росіяни протягом минулої ночі атакували двома балістичними ракетами “Іскандер-М”, одним крилатим “Іскандер-К”, керованою ракетою Х-59/69 та 87 безпілотниками.

“У результаті протиповітряного бою збито дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях“, – поінформували у ПС ЗСУ.

При цьому ще 25 БПЛА станом на 9:00 6 жовтня локаційно втрачені в різних регіонах. У ПС ЗСУ зазначили, що, ймовірно, це результат активної протидії РЕБ. Ще чотири безпілотники продовжують перебувати у повітряному просторі України.

Читайте також: “Шахед” вдарив по дорозі під Харковом: де саме, повідомив Синєгубов

Автор: Оксана Горун
Популярно
Дощі йдуть на Харківщину: коли розпочнуться, повідомив Гідрометцентр
Дощі йдуть на Харківщину: коли розпочнуться, повідомив Гідрометцентр
06.10.2024, 11:01
Новини Харкова – головне за 3 жовтня: удари КАБ, місто у диму
Новини Харкова – головне за 3 жовтня: удари КАБ, місто у диму
03.10.2024, 22:06
БПЛА “Shahed” збивали над Харківщиною, 25 безпілотників “загубилися” – ПС ЗСУ
БПЛА “Shahed” збивали над Харківщиною, 25 безпілотників “загубилися” – ПС ЗСУ
06.10.2024, 09:52
Сьогодні 6 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 жовтня: яке свято та день в історії
06.10.2024, 06:00
“Шахед” вдарив по дорозі під Харковом: де саме, повідомив Синєгубов
“Шахед” вдарив по дорозі під Харковом: де саме, повідомив Синєгубов
06.10.2024, 08:41
Бої йшли в районі Липців, Вовчанська та Стариці: подробиці від ОТУВ “Харків”
Бої йшли в районі Липців, Вовчанська та Стариці: подробиці від ОТУВ “Харків”
06.10.2024, 09:27

Новини за темою:

09:32
Новини Харкова – головне за 6 жовтня: атака Shahed 136, зведення Генштабу
21:38
Головні новини Харкова 29 вересня: авіаудар по Одноробівці та Богуславці
11:40
Курс на Старокостянтинів – ЗС РФ атакують “Кинджалами” (оновлено)
22:53
Головні новини Харкова 25 вересня: три С-400 вдарили вночі, зранку КАБ
08:03
У Харкові чути вибухи, неодноразово звучить тривога

Ви читали новину: «БПЛА “Shahed” збивали над Харківщиною, 25 безпілотників “загубилися” – ПС ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 09:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командування Повітряних сил повідомило подробиці про відбиття нічної атаки російських дронів “Shahed”. Всього по Україні з 19:00 05 жовтня до 07:00 6 жовтня запустили понад 90 засобів повітряного нападу".