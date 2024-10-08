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Бомба попала в частный жилой дом, но не сдетонировала в селе на Харьковщине

Происшествия 18:17   08.10.2024
Оксана Якушко
Бомба попала в частный жилой дом, но не сдетонировала в селе на Харьковщине Фото: Vitaly V. Kuzmin

Сегодня около 17:00 россияне нанесли авиаудар по селу Черкасская Лозовая Харьковского района. Боеприпас не сдетонировал, но повредил частный жилой дом, рассказали в ХОВА.

«Уважаемые жители села, где был один из прилетов. Авиационная бомба не сдетонировала. Просьба быть осторожной и не посещать территорию, где было попадание», — обратился к местным жителям начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 18:17;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня около 17:00 россияне нанесли авиаудар по селу Черкасская Лозовая Харьковского района. Боеприпас не сдетонировал, но повредил частный жилой дом, рассказали в ХОВА.".