Бомба попала в частный жилой дом, но не сдетонировала в селе на Харьковщине

Сегодня около 17:00 россияне нанесли авиаудар по селу Черкасская Лозовая Харьковского района. Боеприпас не сдетонировал, но повредил частный жилой дом, рассказали в ХОВА.

«Уважаемые жители села, где был один из прилетов. Авиационная бомба не сдетонировала. Просьба быть осторожной и не посещать территорию, где было попадание», — обратился к местным жителям начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов.