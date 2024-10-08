Бомба поцілила житловий будинок, але не здетонувала у селі на Харківщині
Фото: Vitaly V. Kuzmin
Сьогодні близько 17:00 росіяни завдали авіаудару по селу Черкаська Лозова Харківського району. Боєприпас не здетонував, але пошкодив приватний житловий будинок, розповіли в ХОВА.
«Шановні мешканці села, де був один з прильотів. Авіаційна бомба не здетонувала. Прохання бути обережним та не відвідувати територію де було влучання», — звернувся до місцевих жителів голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авиабомба, бомба, гололобов, дім, хова, черкасская лозовая;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 18:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні близько 17:00 росіяни завдали авіаудару по селу Черкаська Лозова Харківського району. Боєприпас не здетонував, але пошкодив приватний житловий будинок, розповіли в ХОВА.".