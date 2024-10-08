Бомба поцілила житловий будинок, але не здетонувала у селі на Харківщині

Сьогодні близько 17:00 росіяни завдали авіаудару по селу Черкаська Лозова Харківського району. Боєприпас не здетонував, але пошкодив приватний житловий будинок, розповіли в ХОВА.

«Шановні мешканці села, де був один з прильотів. Авіаційна бомба не здетонувала. Прохання бути обережним та не відвідувати територію де було влучання», — звернувся до місцевих жителів голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.