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Бомба поцілила житловий будинок, але не здетонувала у селі на Харківщині

Події 18:17   08.10.2024
Оксана Якушко
Бомба поцілила житловий будинок, але не здетонувала у селі на Харківщині Фото: Vitaly V. Kuzmin

Сьогодні близько 17:00 росіяни завдали авіаудару по селу Черкаська Лозова Харківського району. Боєприпас не здетонував, але пошкодив приватний житловий будинок, розповіли в ХОВА.

«Шановні мешканці села, де був один з прильотів. Авіаційна бомба не здетонувала. Прохання бути обережним та не відвідувати територію де було влучання», — звернувся до місцевих жителів голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 18:17;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні близько 17:00 росіяни завдали авіаудару по селу Черкаська Лозова Харківського району. Боєприпас не здетонував, але пошкодив приватний житловий будинок, розповіли в ХОВА.".