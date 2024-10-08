В Харькове в саду Шевченко появилась новая инсталляция (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Коммунальщики высадили многолетние растения в тематической инсталляции «Донорство спасает жизнь» в саду им. Шевченко в Харькове.
«С предложением высадить клумбу выступили работники Харьковского плазмацентра. Там сообщили, что эта инициатива – подарок городу и благодарность харьковским коммунальщикам за активное участие в донорском движении», — сообщили в Харьковском горсовете.
Во время открытия клумбы представителям военного госпиталя передали сертификат на 150 тыс. грн на препараты плазмы крови.
«Средства собрали за счет безвозмездной сдачи плазмы крови коллективами коммунальных предприятий города», — добавили в мэрии.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: донор, клумба, кровь, САД, Харьков, Шевченко;
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- • Дата публикации материала: 8 октября 2024 в 16:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики высадили многолетние растения в тематической инсталляции «Донорство спасает жизнь» в саду им. Шевченко в Харькове.".