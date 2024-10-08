У Харкові в саду Шевченка з’явилася нова інсталяція (фото)
Фото: Харківська міськрада
Комунальники висадили багаторічні рослини в тематичній інсталяції «Донорство рятує життя» в саду ім. Шевченка в Харкові.
«З пропозицією висадити клумбу виступили працівники Харківського плазмацентру. Там повідомили, що ця ініціатива – подарунок місту та подяка харківським комунальникам за активну участь у донорському русі», – повідомили у Харківській міськраді.
Під час відкриття клумби представникам військового шпиталю передали сертифікат на 150 тис. грн на препарати плазми крові.
«Кошти зібрали за рахунок безоплатного здавання плазми крові колективами комунальних підприємств міста», – додали в мерії.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: донор, клумба, кровь, САД, Харків, Шевченко;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2024 в 16:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники висадили багаторічні рослини в тематичній інсталяції «Донорство рятує життя» в саду ім. Шевченка в Харкові.".