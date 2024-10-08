У Харкові в саду Шевченка з’явилася нова інсталяція (фото)

Комунальники висадили багаторічні рослини в тематичній інсталяції «Донорство рятує життя» в саду ім. Шевченка в Харкові.

«З пропозицією висадити клумбу виступили працівники Харківського плазмацентру. Там повідомили, що ця ініціатива – подарунок місту та подяка харківським комунальникам за активну участь у донорському русі», – повідомили у Харківській міськраді.

Під час відкриття клумби представникам військового шпиталю передали сертифікат на 150 тис. грн на препарати плазми крові.

«Кошти зібрали за рахунок безоплатного здавання плазми крові колективами комунальних підприємств міста», – додали в мерії.