«Ситуація термінова»: на Харківщині – дефіцит однієї з групи крові
Фото: Харківський обласний центр служби крові
У Харківській області дефіцит донорської першої негативної групи крові.
«Ситуація термінова. Просимо всіх здати кров», – пише Харківський обласний центр служби крові у фейсбук.
Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр працює у ТРЦ Нікольський, -1 поверх у вівторок, четвер, суботу з 09:00 до 14:00.
Подробиці за телефоном +38 095 570 47 66.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 14:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області дефіцит донорської першої негативної групи крові.".