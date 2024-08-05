Live
  • Пн 05.08.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 41.23
  • EUR 44.65

«Ситуація термінова»: на Харківщині – дефіцит однієї з групи крові

Суспільство 14:11   05.08.2024
Вікторія Яковенко
«Ситуація термінова»: на Харківщині – дефіцит однієї з групи крові Фото: Харківський обласний центр служби крові

У Харківській області дефіцит донорської першої негативної групи крові.

«Ситуація термінова. Просимо всіх здати кров», – пише Харківський обласний центр служби крові у фейсбук.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр працює у ТРЦ Нікольський, -1 поверх у вівторок, четвер, суботу з 09:00 до 14:00.

Подробиці за телефоном +38 095 570 47 66.

Читайте також: ЗСУ: РФ обманом кидає у бої на Харківщині іноземних студентів й гастарбайтерів

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Подавати воду за графіком у частині Харкова продовжать до середи
Подавати воду за графіком у частині Харкова продовжать до середи
05.08.2024, 14:42
Синхронне плавання у ванній, сальто вдома: лікарі попереджають через Олімпіаду
Синхронне плавання у ванній, сальто вдома: лікарі попереджають через Олімпіаду
03.08.2024, 21:30
«Ситуація термінова»: на Харківщині – дефіцит однієї з групи крові
«Ситуація термінова»: на Харківщині – дефіцит однієї з групи крові
05.08.2024, 14:11
ЗСУ: РФ обманом кидає у бої на Харківщині іноземних студентів й гастарбайтерів
ЗСУ: РФ обманом кидає у бої на Харківщині іноземних студентів й гастарбайтерів
05.08.2024, 13:38
Профспілка про наказ №850 для Харківщини: втрата тисяч учителів, десятків шкіл
Профспілка про наказ №850 для Харківщини: втрата тисяч учителів, десятків шкіл
02.08.2024, 21:46
Усіх успіхів у Харківській області ворог досяг у перші три доби – Бутусов
Усіх успіхів у Харківській області ворог досяг у перші три доби – Бутусов
05.08.2024, 11:53

Новини за темою:

18:29
РФ використовує «буханки» через нестачу техніки на півночі Харківщини — BILD
15:18
На Харківщині – дефіцит однієї з груп крові: потрібні донори
11:25
Дефіцит для 230 тис абонентів, відключення до 4 годин: що зі світлом у Харкові
16:27
Дефіцит для 250 тис. абонентів – ОВА про ситуацію зі світлом на Харківщині
13:17
Для 207 тис. абонентів на Харківщині діють погодинні відключення світла

Ви читали новину: ««Ситуація термінова»: на Харківщині – дефіцит однієї з групи крові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 14:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області дефіцит донорської першої негативної групи крові.".