«Ситуація термінова»: на Харківщині – дефіцит однієї з групи крові

У Харківській області дефіцит донорської першої негативної групи крові.

«Ситуація термінова. Просимо всіх здати кров», – пише Харківський обласний центр служби крові у фейсбук.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр працює у ТРЦ Нікольський, -1 поверх у вівторок, четвер, суботу з 09:00 до 14:00.

Подробиці за телефоном +38 095 570 47 66.