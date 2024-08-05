«Ситуация срочная»: на Харьковщине – дефицит одной из групп крови

В Харьковской области дефицит донорской первой отрицательной группы крови.

«Ситуация срочная. Просим всех сдать кровь», – пишет Харьковский областной центр службы крови в Facebook.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр работает в ТРЦ Никольский -1 этаж во вторник, четверг, субботу с 09:00 до 14:00.

Подробности по телефону +38 095 570 47 66.