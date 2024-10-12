Похолодает, шквалы, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 13 октября
Фото: Василий Голосный
В воскресенье, 13 октября, в Харькове и области ночью и днем возможны небольшие дожди. Синоптики также прогнозируют порывы ветра.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 9 до 11 градусов, днем – 13 – 15, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 8 до 13 градусов, днем – 11 – 16 градусов.
Ветер юго-восточный – 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.
Читайте также: Идут шквалы: штормовое предупреждение объявили на выходные на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Политика, Харьков; Теги: погода, прогноз, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Похолодает, шквалы, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 13 октября»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 октября 2024 в 21:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 13 октября, в Харькове и области ночью и днем возможны небольшие дожди. Синоптики также прогнозируют порывы ветра.".