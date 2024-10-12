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Похолодает, шквалы, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 13 октября

Политика 21:05   12.10.2024
Елена Нагорная
Похолодает, шквалы, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 13 октября Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 13 октября, в Харькове и области ночью и днем ​​возможны небольшие дожди. Синоптики также прогнозируют порывы ветра.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 9 до 11 градусов, днем ​​– 13 – 15, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 8 до 13 градусов, днем ​​– 11 – 16 градусов.

Ветер юго-восточный – 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.

Читайте также: Идут шквалы: штормовое предупреждение объявили на выходные на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2024 в 21:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 13 октября, в Харькове и области ночью и днем ​​возможны небольшие дожди. Синоптики также прогнозируют порывы ветра.".