Похолодает, шквалы, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 13 октября

В воскресенье, 13 октября, в Харькове и области ночью и днем ​​возможны небольшие дожди. Синоптики также прогнозируют порывы ветра.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 9 до 11 градусов, днем ​​– 13 – 15, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 8 до 13 градусов, днем ​​– 11 – 16 градусов.

Ветер юго-восточный – 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.