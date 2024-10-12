Live
  • Сб 12.10.2024
  • Харків  +15°С
  • USD 41.21
  • EUR 45.05

Похолодає, шквали, дощ: прогноз погоди у Харкові та області на 13 жовтня

Політика 21:05   12.10.2024
Олена Нагорна
Похолодає, шквали, дощ: прогноз погоди у Харкові та області на 13 жовтня Фото: Василь Голосний

У неділю, 13 жовтня, у Харкові та області вночі та вдень можливі невеликі дощі. Синоптики також прогнозують пориви вітру.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 9 до 11 градусів, вдень – 13 – 15, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, вдень – 11 – 16 градусів.

Вітер південно-східний – 7-12 м/с, пориви до 15-20 м/с.

Читайте також: Йдуть шквали: штормове попередження оголосили на вихідні в Харкові та області

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Наслідки “прильотів” по передмістю Харкова показала прокуратура (фото)
Наслідки “прильотів” по передмістю Харкова показала прокуратура (фото)
12.10.2024, 18:50
Новини Харкова — головне за 8.10: раптові «прильоти», удар КАБами, загиблі
Новини Харкова — головне за 8.10: раптові «прильоти», удар КАБами, загиблі
08.10.2024, 22:17
На Харківщині рашисти вдарили ракетами С-300 по школі та житлових будинках
На Харківщині рашисти вдарили ракетами С-300 по школі та житлових будинках
20.11.2022, 13:01
Похолодає, шквали, дощ: прогноз погоди у Харкові та області на 13 жовтня
Похолодає, шквали, дощ: прогноз погоди у Харкові та області на 13 жовтня
12.10.2024, 21:05
Авіація РФ скинула КАБи на передмістя Харкова: є постраждалі
Авіація РФ скинула КАБи на передмістя Харкова: є постраждалі
12.10.2024, 17:55
Підвал-укриття в харківській будівлі хочуть забрати у фірми через суд
Підвал-укриття в харківській будівлі хочуть забрати у фірми через суд
12.10.2024, 18:30

Новини за темою:

13:28
Йдуть шквали: штормове попередження оголосили на вихідні в Харкові та області
10:23
Другу добу поспіль жовтневе тепло б’є температурні рекорди в Харкові
19:48
Субота порадує теплом: прогноз погоди в Харкові та області на 12 жовтня
13:11
+23,3 градуса: у четвер температура у Харкові побила рекорд 1955 року
09:56
Вдень Харківщину накриють сильні вітри: оголосили перший рівень небезпеки

Ви читали новину: «Похолодає, шквали, дощ: прогноз погоди у Харкові та області на 13 жовтня»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2024 в 21:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 13 жовтня, у Харкові та області вночі та вдень можливі невеликі дощі. Синоптики також прогнозують пориви вітру.".