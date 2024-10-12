Похолодає, шквали, дощ: прогноз погоди у Харкові та області на 13 жовтня
Фото: Василь Голосний
У неділю, 13 жовтня, у Харкові та області вночі та вдень можливі невеликі дощі. Синоптики також прогнозують пориви вітру.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 9 до 11 градусів, вдень – 13 – 15, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, вдень – 11 – 16 градусів.
Вітер південно-східний – 7-12 м/с, пориви до 15-20 м/с.
Читайте також: Йдуть шквали: штормове попередження оголосили на вихідні в Харкові та області
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Харків; Теги: погода, прогноз, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Похолодає, шквали, дощ: прогноз погоди у Харкові та області на 13 жовтня»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2024 в 21:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 13 жовтня, у Харкові та області вночі та вдень можливі невеликі дощі. Синоптики також прогнозують пориви вітру.".