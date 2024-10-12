Похолодає, шквали, дощ: прогноз погоди у Харкові та області на 13 жовтня

У неділю, 13 жовтня, у Харкові та області вночі та вдень можливі невеликі дощі. Синоптики також прогнозують пориви вітру.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 9 до 11 градусів, вдень – 13 – 15, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 8 до 13 градусів, вдень – 11 – 16 градусів.

Вітер південно-східний – 7-12 м/с, пориви до 15-20 м/с.