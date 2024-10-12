Йдуть шквали: штормове попередження оголосили на вихідні в Харкові та області
Фото: depo.ua
У другій половині доби 12 жовтня у Харкові та області очікують пориви південно-східного вітру швидкістю 15-20 м/с. Шквали прогнозують і в неділю, 13-го числа.
Попередження про метеорологічні явища, яким присвоєний І рівень небезпечності, опублікував Регіональний центр з гідрометеорології.
Читайте також: Другу добу поспіль жовтневе тепло б’є температурні рекорди в Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: ветер, погода, Харків, шквал;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Йдуть шквали: штормове попередження оголосили на вихідні в Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2024 в 13:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У другій половині доби 12 жовтня у Харкові та області очікують пориви південно-східного вітру швидкістю 15-20 м/с. Шквали прогнозують і в неділю, 13-го числа.".