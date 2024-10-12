Йдуть шквали: штормове попередження оголосили на вихідні в Харкові та області

У другій половині доби 12 жовтня у Харкові та області очікують пориви південно-східного вітру швидкістю 15-20 м/с. Шквали прогнозують і в неділю, 13-го числа.

Попередження про метеорологічні явища, яким присвоєний І рівень небезпечності, опублікував Регіональний центр з гідрометеорології.