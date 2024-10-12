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Йдуть шквали: штормове попередження оголосили на вихідні в Харкові та області

Погода 13:28   12.10.2024
Олена Нагорна
Йдуть шквали: штормове попередження оголосили на вихідні в Харкові та області Фото: depo.ua

У другій половині доби 12 жовтня у Харкові та області очікують пориви південно-східного вітру швидкістю 15-20 м/с. Шквали прогнозують і в неділю, 13-го числа.

Попередження про метеорологічні явища, яким присвоєний І рівень небезпечності, опублікував Регіональний центр з гідрометеорології.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2024 в 13:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У другій половині доби 12 жовтня у Харкові та області очікують пориви південно-східного вітру швидкістю 15-20 м/с. Шквали прогнозують і в неділю, 13-го числа.".