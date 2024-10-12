Идут шквалы: штормовое предупреждение объявили на выходные на Харьковщине

Во второй половине суток 12 октября в Харькове и области ожидают порывы юго-восточного ветра скоростью 15-20 м/с. Шквалы прогнозируют и в воскресенье, 13-го числа.

Предупреждение о метеорологических явлениях, которым присвоен I уровень опасности, опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

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