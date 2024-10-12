Идут шквалы: штормовое предупреждение объявили на выходные на Харьковщине
Фото: depo.ua
Во второй половине суток 12 октября в Харькове и области ожидают порывы юго-восточного ветра скоростью 15-20 м/с. Шквалы прогнозируют и в воскресенье, 13-го числа.
Предупреждение о метеорологических явлениях, которым присвоен I уровень опасности, опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: ветер, погода, Харьков, шквал;
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2024 в 13:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во второй половине суток 12 октября в Харькове и области ожидают порывы юго-восточного ветра скоростью 15-20 м/с. Шквалы прогнозируют и в воскресенье, 13-го числа.".