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Идут шквалы: штормовое предупреждение объявили на выходные на Харьковщине

Погода 13:28   12.10.2024
Елена Нагорная
Идут шквалы: штормовое предупреждение объявили на выходные на Харьковщине Фото: depo.ua

Во второй половине суток 12 октября в Харькове и области ожидают порывы юго-восточного ветра скоростью 15-20 м/с. Шквалы прогнозируют и в воскресенье, 13-го числа.

Предупреждение о метеорологических явлениях, которым присвоен I уровень опасности, опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2024 в 13:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во второй половине суток 12 октября в Харькове и области ожидают порывы юго-восточного ветра скоростью 15-20 м/с. Шквалы прогнозируют и в воскресенье, 13-го числа.".