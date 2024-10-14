О фактическом включении в войну Северной Кореи заявил Зеленский (видео)
О фактическом включении в войну Северной Кореи заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
По его словам, этот вопрос звучал на Ставке верховного главнокомандующего.
«Среди главного был доклад разведок — Службы внешней разведки и ГУР о намерениях россиян на осень — зиму. Все довольно подробно. Фактически включение в войну Северной Кореи. Также — отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны», — сказал Зеленский.
Он отметил, что также на Ставке говорили об отношениях Украины с партнерами и вероятных шагах, которые могут помочь обороняться и достигать результата.
«Кто бы ни помогал России, будем реагировать так жестко, как нужно для защиты Украины. Будет и соответствующая наша работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали. И это возможно. Именно так и будет», — добавил президент.
То, что войско РФ могут пополнить бойцы из КНДР, начали обсуждать на фоне слухов о тренировках северокорейских пехотинцев на территории России. Пресс-секретарь 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин сообщил в эфире «Суспільне. Студія», что на данный момент на Харьковщине не замечали военных из Северной Кореи.
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- Категории: Политика, Украина; Теги: война, Зеленский, президент, северная корея;
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 19:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О фактическом включении в войну Северной Кореи заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.".