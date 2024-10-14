Про фактичне включення у війну Північної Кореї заявив Зеленський (відео)

Про фактичне включення у війну Північної Кореї заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, це питання звучало на Ставці верховного головнокомандувача.

“Серед головного була доповідь розвідок – Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь – зиму. Усе доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також – відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що також на Ставці говорили про відносини України з партнерами та вірогідні кроки, які можуть допомогти оборонятись і досягати результату.

“Хоч би хто допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде й відповідна наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали. І це можливо. Саме так і буде”, – додав президент.



Те, що військо РФ можуть поповнити бійці з КНДР, почали обговорювати на тлі чуток про тренування північнокорейських піхотинців на території Росії. Речник 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін повідомив в етері «Суспільне. Студія», що на цей час на Харківщині не помічали військових із Північної Кореї.