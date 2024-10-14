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ОТУВ «Харків»: бої на Харківському напрямку не вщухають, ситуація складна

Україна 11:38   14.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ «Харків»: бої на Харківському напрямку не вщухають, ситуація складна

Про ситуацію на півночі області, боях та обстрілах повідомили вранці 14 жовтня в ОТУВ “Харків”.

“Протягом минулої доби сталося 1 бойове зіткнення поблизу Стариці. Сили оборони адекватно реагують на дії противника і продовжують ефективно знищувати живу силу, озброєння та військову техніку російських окупантів”, – написали ЗСУ.

Втрати ворога за добу: 44 убиті, 53 поранені. Крім того, українські захисники знищили 37 одиниць озброєння та спецтехніки: три артсистеми, чотири авто, 27 БПЛА. Також ЗС РФ втратили 41 укриття, стартовий майданчик для запуску безпілотників та пункт управління БПЛА.

Читайте також: Генштаб: близько 20 боїв було на Харківщині за добу, ворог атакував із авіації

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 11:38;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на півночі області, боях та обстрілах повідомили вранці 14 жовтня в ОТУВ “Харків”.".