ОТГВ «Харьков»: бои на Харьковском направлении не утихают, ситуация сложная
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на севере области, боях и обстрелах сообщили утром 14 октября в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки произошло 1 боевое столкновение вблизи Старицы. Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – написали ВСУ.
Потери врага за сутки: 44 убитых, 53 раненых. Кроме того, украинские защитники уничтожили 37 единиц вооружения и спецтехники: три артсистемы, четыре авто, 27 БПЛА. Также ВС РФ лишились 41 укрытия, стартовую площадку для запуска беспилотников и пункт управления БПЛА.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ОТГВ "Харьков", Харьковское направление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 11:38;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на севере области, боях и обстрелах сообщили утром 14 октября в ОТГВ «Харьков».".