ОТГВ «Харьков»: бои на Харьковском направлении не утихают, ситуация сложная

О ситуации на севере области, боях и обстрелах сообщили утром 14 октября в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки произошло 1 боевое столкновение вблизи Старицы. Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – написали ВСУ.

Потери врага за сутки: 44 убитых, 53 раненых. Кроме того, украинские защитники уничтожили 37 единиц вооружения и спецтехники: три артсистемы, четыре авто, 27 БПЛА. Также ВС РФ лишились 41 укрытия, стартовую площадку для запуска беспилотников и пункт управления БПЛА.