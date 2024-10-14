Військові з Північної Кореї на Харківщині: хто воює на боці РФ

Про зміну тактики РФ на Харківщині повідомив в ефірі «Суспільне. Студія» прессекретар 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін.

Наразі на Харківщині не помічали військових із Північної Кореї, сказав Бородін, відповідаючи на питання ведучого про їхню участь у війні РФ проти України на боці окупантів. Те, що лави ворога можуть поповнити бійці КНДР, почали обговорювати на тлі чуток про тренування північнокорейських піхотинців на території Росії.

“Поки що їх немає, але це може змінитися дуже швидко. Сьогодні їх немає, завтра – вони дуже багато де знаходяться. Загалом, періодично, траплялися люди, які не є громадянами РФ. Здебільшого це – зі Східної Азії представники”, – сказав Бородін.

Проте ситуація на Харківському напрямку залишається тяжкою. Однак, за словами Бородіна, ЗСУ успішно стримують атаки ворога.

“Ніяких просувань із боку ворога немає. Ба більше, в нас були штурмові дії протягом цього місяця. Але штурми з боку ворога постійні. Зараз трішки зменшилися штурми за допомогою механізованих рот. Менше важкої – більше зараз баги якісь, машини, такого плану. Ну, ми знищили велику кількість техніки. І вони, напевно, поставили трішки на паузу це. Тому використовуються важкі такі неброньовані машини. І значно зросла кількість FPV, тобто, FPV, якщо навіть не рахувати скиди з боку ворога, ну, їх просто величезна кількість. Доходить десь до декількох сотень на день“, – сказав Бородін.

Ще одна проблема ЗСУ – велика кількість КАБів, що запускають окупанти.

“Справді, ворог намагається, зокрема, КАБами постійно вражати переправи, логістичні маршрути. Але загалом точність, плюс, робота наших тилових служб не дозволяє зруйнувати їх повністю або відрізати. Але справді, він постійно б’є і це деяка проблема. Я сподіваюся, що в боротьбі проти КАБів, можливо, допомога від наших партнерів це змінить. Тому що це – зброя, яка ускладнює нашу роботу”, – додав Бородін.