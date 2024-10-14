Военные из Северной Кореи на Харьковщине: кто воюет на стороне РФ
Об изменении тактики РФ на Харьковщине сообщил в эфире «Суспільне. Студія» пресс-секретарь 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин.
На данный момент на Харьковщине не замечали военных из Северной Кореи, сказал Бородин, отвечая на вопрос ведущего об их участии в войне РФ против Украины на стороне оккупантов. То, что ряды врага могут пополнить бойцы КНДР, начали обсуждать на фоне слухов о тренировках северокорейских пехотинцев на территории России.
«Пока их нет, но это может измениться очень быстро. Сегодня их нет, завтра – они очень много где находятся. В целом, периодически, попадались люди, не являющиеся гражданами РФ. В большинстве своем, это – из Восточной Азии представители», – сказал Бородин.
Тем не менее ситуация на Харьковском направлении остается тяжелой. Однако, по словам Бородина, ВСУ успешно сдерживают атаки врага.
«Никаких продвижений со стороны РФ нет. Более того, у нас были штурмовые действия в течение этого месяца. Но штурмы со стороны врага постоянны. Сейчас немного уменьшились штурмы с помощью механизированных рот. Меньше тяжелой техники – больше сейчас баги какие-то, машины, такого плана. Ну, мы уничтожили большое количество техники. И они наверняка поставили немного на паузу это, поэтому используются тяжелые небронированные машины. И значительно возросло количество FPV, то есть FPV, если даже не считать сбросы со стороны врага, ну, их просто огромное количество. Доходит где-то до нескольких сотен в день», – сказал Бородин.
Еще одна проблема ВСУ – большое количество КАБов, которые запускают оккупанты.
«Действительно, враг пытается, в частности, КАБом постоянно поражать переправы, логистические маршруты. Но в целом точность плюс работа наших тыловых служб не позволяет разрушить их полностью или отрезать. Но действительно, он постоянно бьет и это некоторая проблема. Я надеюсь, что в борьбе против КАБов, возможно, помощь от наших партнеров это изменит. Потому что это оружие, усложняющее нашу работу», – добавил Бородин.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: Бородин, кндр, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 11:16;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменении тактики РФ на Харьковщине сообщил в эфире «Суспільне. Студія» пресс-секретарь 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин. ".