Об опасной погоде ночью предупреждают жителей Харькова и области
Фото: Василий Голосный
В ближайший час Харьков и область накроет туман, который будет держаться в течение ночи.
Предупреждение о метеоявлениях, которым присвоен I уровень опасности, опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.
Согласно данным синоптиков, видимость составит до 200 — 500 метров. Поэтому водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 21:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ближайший час Харьков и область накроет туман, который будет держаться в течение ночи.".