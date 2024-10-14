Об опасной погоде ночью предупреждают жителей Харькова и области

В ближайший час Харьков и область накроет туман, который будет держаться в течение ночи.

Предупреждение о метеоявлениях, которым присвоен I уровень опасности, опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Согласно данным синоптиков, видимость составит до 200 — 500 метров. Поэтому водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.