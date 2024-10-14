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Об опасной погоде ночью предупреждают жителей Харькова и области

Погода 21:22   14.10.2024
Елена Нагорная
Об опасной погоде ночью предупреждают жителей Харькова и области Фото: Василий Голосный

В ближайший час Харьков и область накроет туман, который будет держаться в течение ночи.

Предупреждение о метеоявлениях, которым присвоен I уровень опасности, опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Согласно данным синоптиков, видимость составит до 200 — 500 метров. Поэтому водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 21:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ближайший час Харьков и область накроет туман, который будет держаться в течение ночи.".