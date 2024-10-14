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Про небезпечну погоду вночі попереджають жителів Харкова та області

Погода 21:22   14.10.2024
Олена Нагорна
Про небезпечну погоду вночі попереджають жителів Харкова та області Фото: Василь Голосний

Протягом найближчої години Харків та область накриє туман, який триматиметься й уночі.

Попередження про метеоявища, яким присвоєний І рівень небезпечності, опублікував Регіональний центр з гідрометеорології.

За даними синоптиків, видимість становитиме до 200 – 500 метрів. Тому водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 21:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом найближчої години Харків та область накриє туман, який триматиметься й уночі.".