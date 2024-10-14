Про небезпечну погоду вночі попереджають жителів Харкова та області
Фото: Василь Голосний
Протягом найближчої години Харків та область накриє туман, який триматиметься й уночі.
Попередження про метеоявища, яким присвоєний І рівень небезпечності, опублікував Регіональний центр з гідрометеорології.
За даними синоптиків, видимість становитиме до 200 – 500 метрів. Тому водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 21:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом найближчої години Харків та область накриє туман, який триматиметься й уночі.".