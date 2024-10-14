Про небезпечну погоду вночі попереджають жителів Харкова та області

Протягом найближчої години Харків та область накриє туман, який триматиметься й уночі.

Попередження про метеоявища, яким присвоєний І рівень небезпечності, опублікував Регіональний центр з гідрометеорології.

За даними синоптиків, видимість становитиме до 200 – 500 метрів. Тому водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.