Дощі не відступають, туман: прогноз погоди в Харкові та області на 15 жовтня

У вівторок, 15 жовтня, у Харкові та області вночі та вдень можливі невеликі дощі. Вночі та вранці – слабкий туман.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 4 до 6 градусів, вдень – 10 – 12, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 3 до 8 градусів, вдень – 10 – 15.

Вітер південно-західний – 7 – 12 м/с.