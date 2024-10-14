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Дощі не відступають, туман: прогноз погоди в Харкові та області на 15 жовтня

Погода 18:52   14.10.2024
Олена Нагорна
Дощі не відступають, туман: прогноз погоди в Харкові та області на 15 жовтня Фото: Василь Голосний

У вівторок, 15 жовтня, у Харкові та області вночі та вдень можливі невеликі дощі. Вночі та вранці – слабкий туман.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 4 до 6 градусів, вдень – 10 – 12, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 3 до 8 градусів, вдень – 10 – 15.

Вітер південно-західний – 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 18:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 15 жовтня, у Харкові та області вночі та вдень можливі невеликі дощі. Вночі та вранці – слабкий туман.".