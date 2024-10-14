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Дожди не отступают, туман: прогноз погоды в Харькове и области на 15 октября

Погода 18:52   14.10.2024
Елена Нагорная
Дожди не отступают, туман: прогноз погоды в Харькове и области на 15 октября Фото: Василий Голосный

Во вторник, 15 октября, в Харькове и области ночью и днем возможны небольшие дожди. Ночью и утром — слабый туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 4 до 6 градусов, днем — 10 — 12, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 3 до 8 градусов, днем — 10 — 15 градусов.

Ветер юго-западный — 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 18:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 15 октября, в Харькове и области ночью и днем возможны небольшие дожди. Ночью и утром — слабый туман.".