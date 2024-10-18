80% бизнеса Харьковщины сосредоточено в Харькове и пригороде — ХОВА

Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов заявил, что в регионе осталось 165 тысяч субъектов хозяйствования из довоенных 264 тысяч. Большая часть бизнеса — в областном центре.

«Говоря о бизнесе, замечу, что до войны мы имели – город и область вместе – 264 тысячи субъектов хозяйствования. Это и ФЛП, и юридические, и физические лица – все вместе. Сейчас у нас 165 тысяч. Это и город, и область. 80% субъектов находятся в Харькове и Харьковском районе – фактически это пригород и город Харьков. Понимаем региональную важность города Харькова как регионального центра Востока. Это действительно так», — сказал Иванов на встрече в Харькове из серии дискуссий «К чему готовятся большие города Украины», организованной командой NV.

Заместитель начальника ХОВА отметил, что в первый месяц полномасштабного вторжения РФ 80% харьковского бизнеса пришлось или закрыться, или выехать, или же пережить разрушения.

«Процесс разрушения бизнеса, наших заводов, наших фермерских хозяйств, наших складов, нашего промышленного потенциала происходит каждый день», — заявил Евгений Иванов.

За прошедшие годы полномасштабной войны бизнес в регионе частично восстановился. Сейчас есть позитивная динамика: в 2024 году на 12 тысяч закрытых субъектов приходится 18 тысяч открытых. Также в Харькове и области остается крупный бизнес, у которого нет возможности выехать.

«Крупный бизнес страдает больше всего из-за количества разрушений и из-за того, что его невозможно релоцировать. Одно дело, когда мы говорим о кофейне или парикмахерской, или производстве текстиля, каких-то там пластиковых изделиях. То, что можно релоцировать. Другое дело – это крупные предприятия. Это машиностроение, это предприятия оборонной отрасли. И это, безусловно, аграрии, потому что эти предприятия, заводы и землю релоцировать невозможно. И это тоже большой вызов, потому что предприятия вынуждены работать под ракетами, под КАБами, в пограничье… И так же город Харьков, так же наше машиностроение, наше производство — при первой же возможности все действительно открывались и рискуют каждый день», — подчеркнул заместитель начальника ХОВА.