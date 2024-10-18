80% бізнесу Харківщини зосереджено в Харкові та передмісті – ХОВА

Заступник начальника ХОВА Євген Іванов заявив, що в регіоні залишилося 165 тисяч суб’єктів господарювання із довоєнних 264 тисяч. Більша частина бізнесу – в обласному центрі.

“Говорячи про бізнес, зауважу, що до війни ми мали – місто та область разом – 264 тисячі суб’єктів господарювання. Це й ФОПи, і юридичні, й фізичні особи – всі разом. Наразі у нас 165 тисяч. Це і місто, й область. 80% суб’єктів перебуває в Харкові та Харківському районі – фактично це передмістя та місто Харків. Розуміємо регіональну важливість міста Харкова як регіонального центру Сходу фактично. І це дійсно так”, – сказав Іванов на зустрічі в Харкові з серії дискусій “До чого готуються великі міста України”, організованої командою NV.

Заступник начальника ХОВА зазначив, що в перший місяць повномасштабного вторгнення РФ 80% харківського бізнесу довелося або закритися, або виїхати, або пережити руйнування.

“Процес руйнування бізнесу, наших заводів, наших фермерських господарств, наших складів, нашого промислового потенціалу відбувається щодня”, – заявив Євген Іванов.

За минулі роки повномасштабної війни бізнес у регіоні частково відновився. Наразі є позитивна динаміка: у 2024 році на 12 тисяч закритих суб’єктів припадає 18 тисяч відкритих. Також у Харкові та області залишається великий бізнес, який не має можливості виїхати.

“Великий бізнес страждає найбільше з огляду на кількість руйнувань і з огляду на те, що його неможливо релокувати. Одне діло ми говоримо про кав’ярню чи перукарню, або виробництво текстилю, якісь там пластикові вироби. Те, що можна релокувати. Інша справа – це великі підприємства, це машинобудування, це підприємства оборонної галузі. І це безумовно аграрії, бо ці підприємства, заводи та землю релокувати неможливо. І це також великий виклик, бо підприємства вимушені працювати під ракетами, під КАБами, у прикордонні… І так само місто Харків, так само наше машинобудування, наше виробництво, за першої ж можливості всі дійсно відкривались і ризикують кожен день“, – наголосив заступник начальника ХОВА.