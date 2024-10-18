Live
  • Пт 18.10.2024
  • Харків  +8°С
  • USD 41.24
  • EUR 44.79

80% бізнесу Харківщини зосереджено в Харкові та передмісті – ХОВА

Економіка 09:48   18.10.2024
Оксана Горун
80% бізнесу Харківщини зосереджено в Харкові та передмісті – ХОВА Фото: пресслужба ХОВА

Заступник начальника ХОВА Євген Іванов заявив, що в регіоні залишилося 165 тисяч суб’єктів господарювання із довоєнних 264 тисяч. Більша частина бізнесу – в обласному центрі.

Говорячи про бізнес, зауважу, що до війни ми мали – місто та область разом – 264 тисячі суб’єктів господарювання. Це й ФОПи, і юридичні, й фізичні особи – всі разом. Наразі у нас 165 тисяч. Це і місто, й область. 80% суб’єктів перебуває в Харкові та Харківському районі – фактично це передмістя та місто Харків. Розуміємо регіональну важливість міста Харкова як регіонального центру Сходу фактично. І це дійсно так”, – сказав Іванов на зустрічі в Харкові з серії дискусій “До чого готуються великі міста України”, організованої командою NV.

Заступник начальника ХОВА зазначив, що в перший місяць повномасштабного вторгнення РФ 80% харківського бізнесу довелося або закритися, або виїхати, або пережити руйнування.

Читайте також: Удар КАБу по перехрестю в Харкові вбиває 20 — 60 дрібних підприємств — Чумак

“Процес руйнування бізнесу, наших заводів, наших фермерських господарств, наших складів, нашого промислового потенціалу відбувається щодня”, – заявив Євген Іванов.

За минулі роки повномасштабної війни бізнес у регіоні частково відновився. Наразі є позитивна динаміка: у 2024 році на 12 тисяч закритих суб’єктів припадає 18 тисяч відкритих. Також у Харкові та області залишається великий бізнес, який не має можливості виїхати.

“Великий бізнес страждає найбільше з огляду на кількість руйнувань і з огляду на те, що його неможливо релокувати. Одне діло ми говоримо про кав’ярню чи перукарню, або виробництво текстилю, якісь там пластикові вироби. Те, що можна релокувати. Інша справа – це великі підприємства, це машинобудування, це підприємства оборонної галузі. І це безумовно аграрії, бо ці підприємства, заводи та землю релокувати неможливо. І це також великий виклик, бо підприємства вимушені працювати під ракетами, під КАБами, у прикордонні… І так само місто Харків, так само наше машинобудування, наше виробництво, за першої ж можливості всі дійсно відкривались і ризикують кожен день“, – наголосив заступник начальника ХОВА.

Автор: Оксана Горун
Популярно
ОТУВ «Харків»: 326 разів обстріляла РФ позиції ЗСУ на Харківському напрямку
ОТУВ «Харків»: 326 разів обстріляла РФ позиції ЗСУ на Харківському напрямку
18.10.2024, 11:10
ЗСУ на Бєлгородщині – Коваленко прокоментував український наступ
ЗСУ на Бєлгородщині – Коваленко прокоментував український наступ
18.10.2024, 10:42
Терехов пояснив, для чого потрібно відбудовувати будинки, попри обстріли
Терехов пояснив, для чого потрібно відбудовувати будинки, попри обстріли
18.10.2024, 09:58
Новини Харкова – головне за 18.10: нічний обстріл Харківщини, пожежі, бої
Новини Харкова – головне за 18.10: нічний обстріл Харківщини, пожежі, бої
18.10.2024, 10:49
“Бачимо погіршення у Курилівській громаді”: Канашевич про Куп’янщину
“Бачимо погіршення у Курилівській громаді”: Канашевич про Куп’янщину
18.10.2024, 09:34
80% бізнесу Харківщини зосереджено в Харкові та передмісті – ХОВА
80% бізнесу Харківщини зосереджено в Харкові та передмісті – ХОВА
18.10.2024, 09:48

Новини за темою:

11:56
Аграрії на Харківщині працюють у зоні 0,5-0,7 км від кордону з РФ – ХОВА
11:22
Удар КАБу по перехрестю в Харкові вбиває 20 – 60 малих підприємств – Чумак
08:50
Підняття податків 2024: у Харкові вимагають інших умов, ніж для Закарпаття
18:54
Бізнесмен втратив $10 млн від нещодавнього обстрілу підприємства на Харківщині
20:05
Терехов: Іспанський бізнес зацікавився відбудовою Харкова

Ви читали новину: «80% бізнесу Харківщини зосереджено в Харкові та передмісті – ХОВА»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 09:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник начальника ХОВА Євген Іванов заявив, що в регіоні залишилося 165 тисяч суб’єктів господарювання із довоєнних 264 тисяч. Більша частина бізнесу – в обласному центрі".