80% бізнесу Харківщини зосереджено в Харкові та передмісті – ХОВА
Заступник начальника ХОВА Євген Іванов заявив, що в регіоні залишилося 165 тисяч суб’єктів господарювання із довоєнних 264 тисяч. Більша частина бізнесу – в обласному центрі.
“Говорячи про бізнес, зауважу, що до війни ми мали – місто та область разом – 264 тисячі суб’єктів господарювання. Це й ФОПи, і юридичні, й фізичні особи – всі разом. Наразі у нас 165 тисяч. Це і місто, й область. 80% суб’єктів перебуває в Харкові та Харківському районі – фактично це передмістя та місто Харків. Розуміємо регіональну важливість міста Харкова як регіонального центру Сходу фактично. І це дійсно так”, – сказав Іванов на зустрічі в Харкові з серії дискусій “До чого готуються великі міста України”, організованої командою NV.
Заступник начальника ХОВА зазначив, що в перший місяць повномасштабного вторгнення РФ 80% харківського бізнесу довелося або закритися, або виїхати, або пережити руйнування.
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“Процес руйнування бізнесу, наших заводів, наших фермерських господарств, наших складів, нашого промислового потенціалу відбувається щодня”, – заявив Євген Іванов.
За минулі роки повномасштабної війни бізнес у регіоні частково відновився. Наразі є позитивна динаміка: у 2024 році на 12 тисяч закритих суб’єктів припадає 18 тисяч відкритих. Також у Харкові та області залишається великий бізнес, який не має можливості виїхати.
“Великий бізнес страждає найбільше з огляду на кількість руйнувань і з огляду на те, що його неможливо релокувати. Одне діло ми говоримо про кав’ярню чи перукарню, або виробництво текстилю, якісь там пластикові вироби. Те, що можна релокувати. Інша справа – це великі підприємства, це машинобудування, це підприємства оборонної галузі. І це безумовно аграрії, бо ці підприємства, заводи та землю релокувати неможливо. І це також великий виклик, бо підприємства вимушені працювати під ракетами, під КАБами, у прикордонні… І так само місто Харків, так само наше машинобудування, наше виробництво, за першої ж можливості всі дійсно відкривались і ризикують кожен день“, – наголосив заступник начальника ХОВА.
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- Категорії: Економіка, Харків; Теги: бізнес, війна, иванов, новини Харкова, обстріли, релокація, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 09:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник начальника ХОВА Євген Іванов заявив, що в регіоні залишилося 165 тисяч суб’єктів господарювання із довоєнних 264 тисяч. Більша частина бізнесу – в обласному центрі".