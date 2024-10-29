«Недавно на этом поле росла соя, сейчас воронка». «Прилет» авиабомбы в области
Фото: Александр Гололобов/Telegram
«Прилет» по Малоданиловской громаде зафиксировали около 21:00.
Как сообщил ее глава Александр Гололобов, россияне сбросили на область авиабомбу.
«Вот такой осколок авиабомбы, которая вчера попала около села Чайковка Малоданиловской громады и образовала вот такую огромную воронку», – сказал Гололобов.
Он также добавил, что авиабомба упала в поле, где еще недавно росла соя. Обошлось без пострадавших.
Видео: Александр Гололобов/Telegram
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, прилет, удар;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 09:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Прилет» по Малоданиловской громаде зафиксировали около 21:00. ".