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«Недавно на этом поле росла соя, сейчас воронка». «Прилет» авиабомбы в области

Происшествия 09:30   29.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
«Недавно на этом поле росла соя, сейчас воронка». «Прилет» авиабомбы в области Фото: Александр Гололобов/Telegram

«Прилет» по Малоданиловской громаде зафиксировали около 21:00. 

Как сообщил ее глава Александр Гололобов, россияне сбросили на область авиабомбу.

«Вот такой осколок авиабомбы, которая вчера попала около села Чайковка Малоданиловской громады и образовала вот такую огромную воронку», – сказал Гололобов.

Он также добавил, что авиабомба упала в поле, где еще недавно росла соя. Обошлось без пострадавших.

Видео: Александр Гололобов/Telegram

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 09:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Прилет» по Малоданиловской громаде зафиксировали около 21:00. ".