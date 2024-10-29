«Недавно на этом поле росла соя, сейчас воронка». «Прилет» авиабомбы в области

«Прилет» по Малоданиловской громаде зафиксировали около 21:00.

Как сообщил ее глава Александр Гололобов, россияне сбросили на область авиабомбу.

«Вот такой осколок авиабомбы, которая вчера попала около села Чайковка Малоданиловской громады и образовала вот такую огромную воронку», – сказал Гололобов.

Он также добавил, что авиабомба упала в поле, где еще недавно росла соя. Обошлось без пострадавших.

Видео: Александр Гололобов/Telegram