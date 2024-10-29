“Нещодавно на цьому полі росла соя, зараз вирва”. “Приліт” авіабомби в області

“Приліт” по Малоданілівській громаді зафіксували близько 21:00.

Як повідомив її голова Олександр Гололобов, росіяни скинули на область авіабомбу.

“От такий уламок авіабомби, яка вчора потрапила біля села Чайківка Малоданилівської громади й утворила ось таку величезну вирву”, – сказав Гололобов.

Він також додав, що авіабомба впала в полі, де ще нещодавно росла соя. Обійшлося без постраждалих.

Відео: Олександр Гололобов/Telegram