“Нещодавно на цьому полі росла соя, зараз вирва”. “Приліт” авіабомби в області
Фото: Олександр Гололобов/Telegram
“Приліт” по Малоданілівській громаді зафіксували близько 21:00.
Як повідомив її голова Олександр Гололобов, росіяни скинули на область авіабомбу.
“От такий уламок авіабомби, яка вчора потрапила біля села Чайківка Малоданилівської громади й утворила ось таку величезну вирву”, – сказав Гололобов.
Він також додав, що авіабомба впала в полі, де ще нещодавно росла соя. Обійшлося без постраждалих.
Відео: Олександр Гололобов/Telegram
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 09:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Приліт” по Малоданілівській громаді зафіксували близько 21:00. ".