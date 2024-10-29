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“Нещодавно на цьому полі росла соя, зараз вирва”. “Приліт” авіабомби в області

Події 09:30   29.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Нещодавно на цьому полі росла соя, зараз вирва”. “Приліт” авіабомби в області Фото: Олександр Гололобов/Telegram

“Приліт” по Малоданілівській громаді зафіксували близько 21:00. 

Як повідомив її голова Олександр Гололобов, росіяни скинули на область авіабомбу.

“От такий уламок авіабомби, яка вчора потрапила біля села Чайківка Малоданилівської громади й утворила ось таку величезну вирву”, – сказав Гололобов.

Він також додав, що авіабомба впала в полі, де ще нещодавно росла соя. Обійшлося без постраждалих.

Відео: Олександр Гололобов/Telegram

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 09:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Приліт” по Малоданілівській громаді зафіксували близько 21:00. ".