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Синєгубов: четверо загиблих та 11 поранених через удари РФ по Харківщині

Події 08:54   29.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: четверо загиблих та 11 поранених через удари РФ по Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 29 жовтня повідомив про наслідки ударів РФ по Харківщині – поранених та руйнування.

За даними начальника ХОВА, уночі ворог скинув на Основ’янський район КАБ. Повністю зруйнований один приватний будинок, ще 19 – частково пошкоджені. Постраждали двоє чоловіків 50 та 57 років. Загинули чотири людини – двоє чоловіків 25 та 26 років, а також дві жінки 70 та 90 років.

“21:02 м. Харків, Шевченківський р-н. Влучання КАБ в будівлю Держпрому. Часткове пошкоджено 3 поверх будівлі; реабілітаційне відділення обласної клінічної лікарні; два житлові будинки; будівля апеляційного господарчого суду; два навчальні заклади; приміщення банку; заклади харчування; 7 автівок. Постраждали 9 людей: пʼять чоловіків, серед них поліцейський, який перебував на чергуванні, та четверо жінок”, – написав Синєгубов.

Також під російський обстріл потрапив і Богодухівський район. У селі Олександрівка РФ обстріляла двоповерхову адміністративну будівлю, що не працювала, уточнив Синєгубов. Там виникла пожежа, частково зруйнований другий поверх.

Читайте також: Новини Харкова – головне за 29.10: удар уночі, попередження мера, загиблі 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 08:54;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 29 жовтня повідомив про наслідки ударів РФ по Харківщині – поранених та руйнування.".