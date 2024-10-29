Новини Харкова – головне за 29.10: удар уночі, попередження мера, загиблі

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:35

Ворог скидав на Харківщину авіабомби, за добу було 17 боїв – Генштаб

На Харківському напрямку за добу РФ атакувала наші позиції чотири рази. Ворог намагався наступати в районі Вовчанська, зазначили у Генштабі. На Куп’янському – було 13 боїв.

“Сили оборони відбивали атаки в районах Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової“, – додали у ГШ.

Під ворожими авіаударами опинилися такі населені пункти області: Харків, Мілове, Бугаївка, Вовчанськ, Борівська Андріївка, Сенькове, Лозова.

08:14

Вночі в Харкові виникла пожежа після обстрілу – про наслідки повідомили у ДСНС

Усього за добу в області виникло сім пожеж, одна з них – через ворожі обстріли.

“Вночі ворог завдав удару по приватному сектору в Основ’янському районі Харкова. Було повністю зруйновано один будинок, частково пошкоджено ще 19 будівель та 4 автомобілі. Пожежу оперативно ліквідовано. З-під завалів дістали тіла 4 загиблих (2 жінки та 2 чоловіків). Аварійно-рятувальні роботи тривають. Психологи ДСНС надають допомогу людям на місці”, – написали рятувальники.

Також співробітники ДСНС напередодні працювали і на місці “прильоту” в центрі Харкова.

“Влучання було зафіксовано в адміністративну будівлю. Частково зруйновані приміщення 2-го та 3-го поверхів. Пошкоджені також житлові будинки, лікарня та навчальні заклади поруч. За попередніми даними, постраждало 8 людей. На місці події працювали підрозділи ДСНС, які обстежили пошкоджені приміщення будівлі“, – додали у ДСНС.

08:00

Загиблі в Харкові були мешканцями двох різних будинків: подробиці від поліції

О 02:50 ночі в Основ’янському районі вдарили ФАБ-500 з УМПК.

“Ворожий боєприпас влучив в приватний сектор, зайнялася пожежа. Від вибуху був повністю зруйновано житловий будинок. З-під завалів вилучено фрагменти тіл 70-річної жінки та двох чоловіків 26 та 25 років. У власника будинку, який в цей час перебував за іншою адресою, відібрані зразки ДНК”, — поінформували у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Також двоє людей звернулися по медичну допомогу через гостру реакцію на стрес. Це чоловіки 50 та 67 років.

На місці “прильоту” мер Харкова Ігор Терехов заявив про масштабні руйнування у приватному секторі.

Відео: пресслужба ХМР

07:29

Терехов: ворог сконцентрувався на Харкові (відео наслідків нічного удару)

Мер Харкова Ігор Терехов попередив мешканців міста про необхідність бути пильними.

“Останніми днями ворог сконцентрувався саме на терористичних ударах по Харкову – бʼє по житлових будинках, по наших історичних памʼятках, по символах міста, таких, як “Держпром”. Прошу всіх бути дуже обережними й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги”, – написав зранку 29 жовтня міський голова Харкова.

ДСНС опублікувала відео з місця нічного “прильоту” по Основянському району, де загинуло четверо людей.

07:15

Четверо загиблих та близько 20 зруйнованих будинків. Вночі «прилетіло» по Харкову

Вночі РФ знову обстріляла Харків – вибухи пролунали близько 02:51. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що після удару у приватному будинку в Основ’янському районі виникла пожежа.

Своєю чергою мер Ігор Терехов уточнив, що внаслідок «прильоту» два будинки повністю зруйновано, ще близько 20 — різним ступенем пошкоджені. Продовжується пошуково-рятувальна операція.

О 04:58 Терехов розповів, що під завалами рятувальники знайшли тіло ще однієї людини. Всього наразі відомо про чотирьох загиблих.