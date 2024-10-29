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Ворог скидав на Харківщину авіабомби, за добу було 17 боїв – Генштаб

Україна 08:30   29.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ворог скидав на Харківщину авіабомби, за добу було 17 боїв – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

У ранковому зведенні 29 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про бої, що сталися за добу.

На Харківському напрямку за добу РФ атакувала наші позиції чотири рази. Ворог намагався наступати в районі Вовчанська, зазначили у Генштабі. На Куп’янському – було 13 боїв.

Сили оборони відбивали атаки в районах Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової“, – додали у ГШ.

Під ворожими авіаударами опинилися такі населені пункти області: Харків, Мілове, Бугаївка, Вовчанськ, Борівська Андріївка, Сенькове, Лозова.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати ворога.

Читайте також: Вночі у Харкові виникла пожежа після обстрілу – про наслідки повідомили у ДСНС

 

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 08:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 29 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про бої, що сталися за добу.".