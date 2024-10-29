Ворог скидав на Харківщину авіабомби, за добу було 17 боїв – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
У ранковому зведенні 29 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про бої, що сталися за добу.
На Харківському напрямку за добу РФ атакувала наші позиції чотири рази. Ворог намагався наступати в районі Вовчанська, зазначили у Генштабі. На Куп’янському – було 13 боїв.
“Сили оборони відбивали атаки в районах Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової“, – додали у ГШ.
Під ворожими авіаударами опинилися такі населені пункти області: Харків, Мілове, Бугаївка, Вовчанськ, Борівська Андріївка, Сенькове, Лозова.
Також у Генштабі оновили інформацію про втрати ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 08:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 29 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про бої, що сталися за добу.".