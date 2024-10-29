Вночі в Харкові виникла пожежа після обстрілу – про наслідки повідомили у ДСНС

Вранці 29 жовтня у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про пожежі, що виникли у Харкові через обстріли.

Усього за добу в області виникло сім пожеж, одна з них – через ворожі обстріли.

“Вночі ворог завдав удару по приватному сектору в Основ’янському районі Харкова. Було повністю зруйновано один будинок, частково пошкоджено ще 19 будівель та 4 автомобілі. Пожежу оперативно ліквідовано. З-під завалів дістали тіла 4 загиблих (2 жінки та 2 чоловіків). Аварійно-рятувальні роботи тривають. Психологи ДСНС надають допомогу людям на місці”, – написали рятувальники.

Також співробітники ДСНС напередодні працювали і на місці “прильоту” в центрі Харкова.

“Влучання було зафіксовано в адміністративну будівлю. Частково зруйновані приміщення 2-го та 3-го поверхів. Пошкоджені також житлові будинки, лікарня та навчальні заклади поруч. За попередніми даними, постраждало 8 людей. На місці події працювали підрозділи ДСНС, які обстежили пошкоджені приміщення будівлі“, – додали у ДСНС.