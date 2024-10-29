Ночью в Харькове возник пожар после обстрела – о последствиях сообщили в ГСЧС
Утром 29 октября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о пожарах, которые возникли в Харькове из-за обстрелов.
Всего за сутки в области возникло семь пожаров, один из них – из-за вражеских обстрелов.
«Ночью враг нанес удар по частному сектору в Основянском районе Харькова. Было полностью разрушено одно здание, частично повреждено еще 19 зданий и 4 автомобиля. Пожар оперативно ликвидирован. Из-под завалов извлекли тела 4 погибших (2 женщины и 2 мужчин). Аварийно-спасательные работы продолжаются. Психологи ГСЧС оказывают помощь людям на месте», – написали спасатели.
Также сотрудники ДСНС накануне работали и на месте «прилета» в центре Харькова.
«Попадание было зафиксировано в административном здании. Частично разрушены помещения 2-го и 3-го этажей. Повреждены жилые дома, больница и учебные заведения рядом. По предварительным данным, пострадали 8 человек. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, обследовавшие поврежденные помещения здания», – добавили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, спасатели, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 08:08;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 29 октября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о пожарах, которые возникли в Харькове из-за обстрелов.".