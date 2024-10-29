Враг сбрасывал на Харьковщину авиабомбы, за сутки было 17 боев – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
В утренней сводке 29 октября Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на Харьковском и Купянском направлении, а также – боях, которые произошли за сутки.
На Харьковском направлении за сутки РФ атаковала наши позиции четыре раза. Враг пытался наступать в районе Волчанска, отметили в Генштабе. На Купянском – было 13 боев.
«Силы обороны отражали атаки в районе Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Первомайского и Лозовой», – добавили в ГШ.
Под вражескими авиаударами оказались такие населенные пункты области: Харьков, Меловое, Бугаевка, Волчанск, Боровская Андреевка, Сеньково и Лозовая.
Также в Генштабе обновили информацию о потерях врага.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, Генштаб ВСУ, наступ, наступление, обстрелы, прилеты;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 08:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 29 октября Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на Харьковском и Купянском направлении, а также – боях, которые произошли за сутки.".