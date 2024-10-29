Live
  • Вт 29.10.2024
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.33
  • EUR 44.7

Враг сбрасывал на Харьковщину авиабомбы, за сутки было 17 боев – Генштаб

Украина 08:30   29.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Враг сбрасывал на Харьковщину авиабомбы, за сутки было 17 боев – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке 29 октября Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на Харьковском и Купянском направлении, а также – боях, которые произошли за сутки.

На Харьковском направлении за сутки РФ атаковала наши позиции четыре раза. Враг пытался наступать в районе Волчанска, отметили в Генштабе. На Купянском – было 13 боев.

«Силы обороны отражали атаки в районе Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Первомайского и Лозовой», – добавили в ГШ.

Под вражескими авиаударами оказались такие населенные пункты области: Харьков, Меловое, Бугаевка, Волчанск, Боровская Андреевка, Сеньково и Лозовая.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях врага.

Читайте также: Ночью в Харькове возник пожар после обстрела – о последствиях сообщили в ГСЧС

 

 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное за 29.10: удар ночью, предупреждение мэра, погибшие
Новости Харькова – главное за 29.10: удар ночью, предупреждение мэра, погибшие
29.10.2024, 08:35
Коп пострадал во время обстрела Госпрома. Вид разрушенного здания с высоты
Коп пострадал во время обстрела Госпрома. Вид разрушенного здания с высоты
29.10.2024, 07:56
Терехов: враг сконцентрировался на Харькове (видео последствий ночного удара)
Терехов: враг сконцентрировался на Харькове (видео последствий ночного удара)
29.10.2024, 07:21
Последствия прямого попадания по Госпрому в Харькове показал Синегубов (фото)
Последствия прямого попадания по Госпрому в Харькове показал Синегубов (фото)
28.10.2024, 23:16
Четверо погибших и около 20 разрушенных домов. Ночью «прилетело» по Харькову
Четверо погибших и около 20 разрушенных домов. Ночью «прилетело» по Харькову
29.10.2024, 07:05
Об опасной погоде во вторник предупреждают жителей Харькова и области
Об опасной погоде во вторник предупреждают жителей Харькова и области
28.10.2024, 15:12

Новости по теме:

10:47
ОТГВ «Харьков»: ситуация сложная, РФ обстреляла наши позиции 388 раз
09:16
ISW: РФ может ждать зиму, чтобы возобновить наступление на севере Харьковщины
08:18
Враг пытался наступать на Харьковщине 22 раза: утренняя сводка Генштаба
16:50
Возле Волчанска идет бой, РФ штурмует Купянщину: данные Генштаба на 16:00
11:29
Бои и обстрелы на севере Харьковщины: ОТГВ «Харьков» о ситуации на фронте

Вы читали новость: «Враг сбрасывал на Харьковщину авиабомбы, за сутки было 17 боев – Генштаб»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 08:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 29 октября Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на Харьковском и Купянском направлении, а также – боях, которые произошли за сутки.".