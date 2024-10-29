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Чотири КАБи вдарили вранці по Харківщині: де впали авіабомби (фото)

Події 12:05   29.10.2024
Вікторія Яковенко
Чотири КАБи вдарили вранці по Харківщині: де впали авіабомби (фото) Фото: “Зоря”

29 жовтня близько 10:50 армія РФ з авіації вдарила по Золочівській громаді.

За даними начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, чотири КАБи вдарили по відкритій місцевості поблизу сіл Петрівка та Ковалі, передає «Зоря».

Інформації про руйнування та потерпілих наразі не було.

удар КАБ по Золочевщине
Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 12:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 жовтня близько 10:50 армія РФ з авіації вдарила по Золочівській громаді.".