Чотири КАБи вдарили вранці по Харківщині: де впали авіабомби (фото)
Фото: “Зоря”
29 жовтня близько 10:50 армія РФ з авіації вдарила по Золочівській громаді.
За даними начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, чотири КАБи вдарили по відкритій місцевості поблизу сіл Петрівка та Ковалі, передає «Зоря».
Інформації про руйнування та потерпілих наразі не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 12:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 жовтня близько 10:50 армія РФ з авіації вдарила по Золочівській громаді.".