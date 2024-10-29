Чотири КАБи вдарили вранці по Харківщині: де впали авіабомби (фото)

29 жовтня близько 10:50 армія РФ з авіації вдарила по Золочівській громаді.

За даними начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, чотири КАБи вдарили по відкритій місцевості поблизу сіл Петрівка та Ковалі, передає «Зоря».

Інформації про руйнування та потерпілих наразі не було.