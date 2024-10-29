Четыре КАБа ударили утром по Харьковщине: где упали авиабомбы (фото)
Фото: «Заря»
29 октября около 10:50 армия РФ из авиации ударила по Золочевской громаде.
По данным начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, четыре КАБа ударили по открытой местности вблизи сел Петровка и Ковали, сообщает «Заря».
Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не было.
Читайте также: ОТГВ «Харьков»: за сутки ВСУ ликвидировали 121 оккупанта на севере Харьковщины
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: громада, золочевская, КАБ, пострадавшие, удар, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Четыре КАБа ударили утром по Харьковщине: где упали авиабомбы (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 12:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 октября около 10:50 армия РФ из авиации ударила по Золочевской громаде.".