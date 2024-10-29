Четыре КАБа ударили утром по Харьковщине: где упали авиабомбы (фото)

29 октября около 10:50 армия РФ из авиации ударила по Золочевской громаде.

По данным начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, четыре КАБа ударили по открытой местности вблизи сел Петровка и Ковали, сообщает «Заря».

Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не было.