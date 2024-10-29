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Четыре КАБа ударили утром по Харьковщине: где упали авиабомбы (фото)

Происшествия 12:05   29.10.2024
Виктория Яковенко
Четыре КАБа ударили утром по Харьковщине: где упали авиабомбы (фото) Фото: «Заря»

29 октября около 10:50 армия РФ из авиации ударила по Золочевской громаде.

По данным начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, четыре КАБа ударили по открытой местности вблизи сел Петровка и Ковали, сообщает «Заря».

Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не было.

удар КАБ по Золочевщине
Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 12:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 октября около 10:50 армия РФ из авиации ударила по Золочевской громаде.".