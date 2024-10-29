ОТГВ «Харьков»: за сутки ВСУ ликвидировали 121 оккупанта на севере Харьковщины

О боях и потерях россиян на Харьковском направлении проинформировали утром в ОТГВ «Харьков» в сводке 29 октября.

«За минувшие сутки враг четырежды штурмовал наши позиции вблизи Волчанска. Российские оккупанты нанесли 11 авиаударов с использованием 11 КАБов и 28 НАР. Нанесли 65 ударов дронами-камикадзе. Совершили 435 обстрелов позиций защитников Украины», – написали в ВСУ.

Потери врага за сутки: 47 убитых, 74 раненых. Также на Харьковском направлении украинские защитники уничтожили 67 единиц вооружение и военной техники: четыре артсистемы, 19 авто, 34 БПЛА. Кроме того, ВСУ разбили 90 укрытий и два места для хранения боеприпасов.