ОТУВ “Харків”: за добу ЗСУ ліквідували 121 окупанта на півночі Харківщини

Про бої та втрати росіян на Харківському напрямку поінформували вранці в ОТУВ “Харків” у зведенні 29 жовтня.

“Протягом минулої доби ворог чотири рази штурмував наші позиції поблизу Вовчанська. російські окупанти завдали 11 авіаударів із використанням 11 КАБів та 28 НАР. Завдали 65 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 435 обстрілів позицій захисників України“, – написали у ЗСУ.

Втрати ворога за добу: 47 убитих, 74 поранених. Також на Харківському напрямку українські захисники знищили 67 одиниць озброєння та військової техніки: чотири артсистеми, 19 авто, 34 БПЛА. Крім того, ЗСУ розбили 90 укриттів та два місця для зберігання боєприпасів.