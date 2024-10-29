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ОТУВ “Харків”: за добу ЗСУ ліквідували 121 окупанта на півночі Харківщини

Україна 10:13   29.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ “Харків”: за добу ЗСУ ліквідували 121 окупанта на півночі Харківщини Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої та втрати росіян на Харківському напрямку поінформували вранці в ОТУВ “Харків” у зведенні 29 жовтня. 

Протягом минулої доби ворог чотири рази штурмував наші позиції поблизу Вовчанська. російські окупанти завдали 11 авіаударів із використанням 11 КАБів та 28 НАР. Завдали 65 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 435 обстрілів позицій захисників України“, – написали у ЗСУ.

Втрати ворога за добу: 47 убитих, 74 поранених. Також на Харківському напрямку українські захисники знищили 67 одиниць озброєння та військової техніки: чотири артсистеми, 19 авто, 34 БПЛА. Крім того, ЗСУ розбили 90 укриттів та два місця для зберігання боєприпасів.

Читайте також: Ворог скидав на Харківщину авіабомби, за добу було 17 боїв – Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 10:13;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та втрати росіян на Харківському напрямку поінформували вранці в ОТУВ “Харків” у зведенні 29 жовтня. ".