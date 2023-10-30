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Повреждены дома и авто: час РФ обстреливала приграничье Харьковщины (фото)

Происшествия 14:10   30.10.2023
Виктория Яковенко
Повреждены дома и авто: час РФ обстреливала приграничье Харьковщины (фото) Фото: «Заря»

Приграничные села Ивашки и Перовское Золочевской громады 30 октября обстреляли армия РФ.

Обстрел начался около 10:00 и продолжался час. Оккупанты ударили из артиллерии по населенным пунктам, сообщил начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, передает местное издание «Заря».

«В результате 18 ударов повреждены шесть частных домов, летняя кухня и два автомобиля, газсети. Жертв нет», – отметил Коваленко.

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Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 14:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приграничные села Ивашки и Перовское Золочевской громады 30 октября обстреляли армия РФ.".