Повреждены дома и авто: час РФ обстреливала приграничье Харьковщины (фото)
Фото: «Заря»
Приграничные села Ивашки и Перовское Золочевской громады 30 октября обстреляли армия РФ.
Обстрел начался около 10:00 и продолжался час. Оккупанты ударили из артиллерии по населенным пунктам, сообщил начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, передает местное издание «Заря».
«В результате 18 ударов повреждены шесть частных домов, летняя кухня и два автомобиля, газсети. Жертв нет», – отметил Коваленко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: артиллерия, громада, золочевская, обстрел, повреждены, приграничье, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 14:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приграничные села Ивашки и Перовское Золочевской громады 30 октября обстреляли армия РФ.".