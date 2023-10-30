Повреждены дома и авто: час РФ обстреливала приграничье Харьковщины (фото)

Приграничные села Ивашки и Перовское Золочевской громады 30 октября обстреляли армия РФ.

Обстрел начался около 10:00 и продолжался час. Оккупанты ударили из артиллерии по населенным пунктам, сообщил начальник Золочевской военной поселковой администрации Виктор Коваленко, передает местное издание «Заря».

«В результате 18 ударов повреждены шесть частных домов, летняя кухня и два автомобиля, газсети. Жертв нет», – отметил Коваленко.