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Пошкоджені будинки й авто: годину РФ обстрілювала прикордоння Харківщини

Події 14:10   30.10.2023
Вікторія Яковенко
Пошкоджені будинки й авто: годину РФ обстрілювала прикордоння Харківщини Фото: “Зоря”

Прикордонні села Івашки та Перовське Золочівської громади 30 жовтня обстріляла армія РФ.

Обстріл почався близько 10:00 й тривав впродовж години. Окупанти вдарили з артилерії по населених пунктах, повідомив начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, передає місцеве видання «Зоря».

«В результаті 18 ударів пошкоджено шість приватних будинків, літня кухня і два автомобілі, газомережі. Жертв немає», – зазначив Коваленко.

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Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 14:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонні села Івашки та Перовське Золочівської громади 30 жовтня обстріляла армія РФ.".