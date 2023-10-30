Пошкоджені будинки й авто: годину РФ обстрілювала прикордоння Харківщини
Фото: “Зоря”
Прикордонні села Івашки та Перовське Золочівської громади 30 жовтня обстріляла армія РФ.
Обстріл почався близько 10:00 й тривав впродовж години. Окупанти вдарили з артилерії по населених пунктах, повідомив начальник Золочівської військової селищної адміністрації Віктор Коваленко, передає місцеве видання «Зоря».
«В результаті 18 ударів пошкоджено шість приватних будинків, літня кухня і два автомобілі, газомережі. Жертв немає», – зазначив Коваленко.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 14:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонні села Івашки та Перовське Золочівської громади 30 жовтня обстріляла армія РФ.".