Новости Харькова – главное за 29.10: ночной обстрел Харькова, 4 людей погибли
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:15
Четверо погибших и около 20 разрушенных домов. Ночью «прилетело» по Харькову
Ночью РФ опять обстреляла Харьков – взрывы раздались около 02:51. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что после удара в частном доме в Основянском районе возник пожар.
В свою очередь мэр Игорь Терехов уточнил, что вследствие «прилета» два дома полностью разрушены, еще около 20 — разной степенью повреждены. Продолжается поисково-спасательная операция.
В 04:58 Терехов рассказал, что под завалами спасатели нашли тело еще одного человека. Всего на данный момент известно о четырех погибших.
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 07:14;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".