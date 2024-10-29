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Новости Харькова – главное за 29.10: ночной обстрел Харькова, 4 людей погибли

Украина 07:14   29.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 29.10: ночной обстрел Харькова, 4 людей погибли Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:15

Четверо погибших и около 20 разрушенных домов. Ночью «прилетело» по Харькову

Ночью РФ опять обстреляла Харьков – взрывы раздались около 02:51. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что после удара в частном доме в Основянском районе возник пожар.

В свою очередь мэр Игорь Терехов уточнил, что вследствие «прилета» два дома полностью разрушены, еще около 20 — разной степенью повреждены. Продолжается поисково-спасательная операция.

В 04:58 Терехов рассказал, что под завалами спасатели нашли тело еще одного человека. Всего на данный момент известно о четырех погибших.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 07:14;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".