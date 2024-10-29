Менее полусотни коррупционеров осудили на Харьковщине с начала года. Аналитика
45 приговоров по коррупционным статьям вынесли суды в Харьковской области с начала текущего года.
Об этом информирует «Опендатабот» со ссылкой на Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения НАПК.
По данным аналитиков, с начала года в Украине вынесли 1758 приговоров коррупционерам, при чем только в 23 делах (1,3%) фигуранты получили наказание в виде лишения свободы. В 97,5% случаев нарушители отделались штрафом — это 1714 приговоров.
Инфографика «Опендатабот»
37,7% приговоров касались взяточничества, 35,4% — несвоевременной подачи деклараций, 16% — нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Больше всего приговоров было вынесено на Львовщине — 172 или 9,8% от всего количества. Чуть меньше злоумышленников осудили в Винницкой области — 151 или 8,6%. Тройку лидеров закрыла Одесская область с показателем 115 дел или 6,5%. При этом аналитики отмечают, что количество приговоров по регионам скорее отражает процессы стабильной работы судов, чем реальное количество и локализацию коррупционеров.
Всего за время полномасштабной войны коррупционерам в Украине вынесли 6877 приговоров.
«Некоторые функции НАПК были приостановлены из-за полномасштабной войны на два года, поэтому сейчас мы должны как можно быстрее обработать весь тот накопленный объем работы, который ранее делался поэтапно. Мы изменили подход к отбору и проверкам деклараций, введя автопроверки и отбирая для полных проверок только декларации с высоким рейтингом риска. Правоохранители уже открыли 126 уголовных производств по материалам полных проверок НАПК только за девять месяцев текущего года. Уже по решению судов мы сможем вносить лиц, которые получат соответствующие приговоры, в Реестр», — пояснили в НАПК.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: коррупция, НАПК, приговор, суд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 18:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "45 приговоров по коррупционным статьям вынесли суды в Харьковской области с начала текущего года.".