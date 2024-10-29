Пів сотні корупціонерів засудили на Харківщині від початку року. Аналітика

45 вироків за корупційними статтями винесли суди в Харківській області від початку року.

Про це інформує «Опендатабот» із посиланням на Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення НАЗК.

За даними аналітиків, з початку року в Україні винесли 1758 вироків корупціонерам, причому лише у 23 справах (1,3%) фігуранти отримали покарання у вигляді позбавлення волі. У 97,5% випадків порушники відбулися штрафом – це 1714 вироків.



Інфографіка “Опендатабот”

37,7% вироків стосувалися хабарництва, 35,4% – несвоєчасного подання декларацій, 16% – порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Найбільше вироків було винесено на Львівщині – 172 чи 9,8% від усієї кількості. Трохи менше зловмисників засудили у Вінницькій області – 151 чи 8,6%. Трійку лідерів закрила Одеська область із показником 115 справ або 6,5%. При цьому аналітики зазначають, що кількість вироків по регіонах скоріше відображає процеси стабільної роботи судів, ніж реальну кількість та локалізацію корупціонерів.

Загалом за час повномасштабної війни корупціонерам в Україні винесли 6877 вироків.

«Деякі функції НАЗК були призупинені через повномасштабну війну на два роки, тож зараз ми маємо якнайшвидше опрацювати весь той накопичений обсяг роботи, який раніше робився поетапно. Ми змінили підхід до відбору та перевірок декларацій, запровадивши автоперевірки та відбираючи для повних перевірок лише декларації з високим рейтингом ризику. Правоохоронці вже відкрили 126 кримінальних проваджень за матеріалами повних перевірок НАЗК лише за 9 місяців поточного року. Вже за рішенням судів ми зможемо вносити осіб, які отримають відповідні вироки, до Реєстру», — пояснили у НАЗК.