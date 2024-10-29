Синегубов: четверо погибших и 11 раненых из-за ударов РФ по Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 29 октября сообщил о последствиях ударов РФ по Харьковщине – раненых и разрушениях.

По данным начальника ХОВА, ночью враг сбросил на Основянский район КАБ. Полностью разрушен один частный дом, еще 19 – частично повреждены. Пострадали двое мужчин 50 и 57 лет. Погибли четыре человека – двое мужчин 25 и 26 лет, а также две женщины 70 и 90 лет.

«21:02 г. Харьков, Шевченковский р-н. Попадание КАБ в здание Госпрома. Частично поврежден 3 этаж здания; реабилитационное отделение областной клинической больницы; два жилых дома; здание апелляционного хозяйственного суда; два учебных заведения; помещение банка; заведения питания; 7 автомобилей. Пострадали 9 человек: пять мужчин, среди них находившийся на дежурстве полицейский и четыре женщины», – написал Синегубов.

Также под российские обстрелы попал и Богодуховский район. В селе Александровка РФ обстреляла двухэтажное административное здание, на данный момент оно не работало, уточнил Синегубов. Там возник пожар, частично разрушен второй этаж.