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Синегубов: четверо погибших и 11 раненых из-за ударов РФ по Харьковщине

Происшествия 08:54   29.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: четверо погибших и 11 раненых из-за ударов РФ по Харьковщине Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 29 октября сообщил о последствиях ударов РФ по Харьковщине – раненых и разрушениях.

По данным начальника ХОВА, ночью враг сбросил на Основянский район КАБ. Полностью разрушен один частный дом, еще 19 – частично повреждены. Пострадали двое мужчин 50 и 57 лет. Погибли четыре человека – двое мужчин 25 и 26 лет, а также две женщины 70 и 90 лет.

«21:02 г. Харьков, Шевченковский р-н. Попадание КАБ в здание Госпрома. Частично поврежден 3 этаж здания; реабилитационное отделение областной клинической больницы; два жилых дома; здание апелляционного хозяйственного суда; два учебных заведения; помещение банка; заведения питания; 7 автомобилей. Пострадали 9 человек: пять мужчин, среди них находившийся на дежурстве полицейский и четыре женщины», – написал Синегубов.

Также под российские обстрелы попал и Богодуховский район. В селе Александровка РФ обстреляла двухэтажное административное здание, на данный момент оно не работало, уточнил Синегубов. Там возник пожар, частично разрушен второй этаж.

Читайте также: Новости Харькова – главное за 29.10: удар ночью, предупреждение мэра, погибшие 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 08:54;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 29 октября сообщил о последствиях ударов РФ по Харьковщине – раненых и разрушениях.".