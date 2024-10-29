Повреждены полсотни домов, нет газа – Терехов об ударе по Основянскому району

В результате вражеского удара, который произошел ночью 29 октября, в Основянском районе Харькова повреждены 52 частных дома. Кроме того, пострадал газопровод, поэтому ряд жителей остались без голубого топлива.

Об этом журналистам сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает горсовет.

«У нас есть возможность расселить людей, но они не планируют уезжать из своих домов. В основном были повреждены крыши, выбиты окна. Работаем над тем, чтобы сегодня починить крыши на этой улице. Благодарю коммунальщиков и сотрудников ГСЧС, которые работали на месте обстрела всю ночь», — отметил городской голова.

Терехов также прокомментировал вражескую атаку на здание Госпрома. По его словам, уже готовят обращение к международному сообществу, которое должно отреагировать на циничный обстрел со стороны РФ.

«Россию не останавливает ничего. Весь мир должен видеть то, что происходит, и противодействовать агрессору», — подчеркнул мэр.

Напомним, около 21:00 28 октября россияне атаковали центр Харькова, предварительно ФАБ-500. Авиационный боеприпас попал в один из подъездов Госпрома. Известно, что пострадали девять человек.

Также взрывы раздались в городе около 02:51. Под ударом находился частный сектор Основянского района. Погибли четыре человека. Еще двое мужчин подверглись острой реакции на стресс. Предварительно, российская армия ударила по городу ФАБ-500 с УМПК.