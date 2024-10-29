Live
  • Вт 29.10.2024
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.33
  • EUR 44.7

Повреждены полсотни домов, нет газа – Терехов об ударе по Основянскому району

Происшествия 14:39   29.10.2024
Виктория Яковенко
Повреждены полсотни домов, нет газа – Терехов об ударе по Основянскому району Фото: Харьковский горсовет

В результате вражеского удара, который произошел ночью 29 октября, в Основянском районе Харькова повреждены 52 частных дома. Кроме того, пострадал газопровод, поэтому ряд жителей остались без голубого топлива.

Об этом журналистам сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает горсовет.

«У нас есть возможность расселить людей, но они не планируют уезжать из своих домов. В основном были повреждены крыши, выбиты окна. Работаем над тем, чтобы сегодня починить крыши на этой улице. Благодарю коммунальщиков и сотрудников ГСЧС, которые работали на месте обстрела всю ночь», — отметил городской голова.

Терехов также прокомментировал вражескую атаку на здание Госпрома. По его словам, уже готовят обращение к международному сообществу, которое должно отреагировать на циничный обстрел со стороны РФ.

«Россию не останавливает ничего. Весь мир должен видеть то, что происходит, и противодействовать агрессору», — подчеркнул мэр.

удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, около 21:00 28 октября россияне атаковали центр Харькова, предварительно ФАБ-500. Авиационный боеприпас попал в один из подъездов Госпрома. Известно, что пострадали девять человек.

Также взрывы раздались в городе около 02:51. Под ударом находился частный сектор Основянского района. Погибли четыре человека. Еще двое мужчин подверглись острой реакции на стресс. Предварительно, российская армия ударила по городу ФАБ-500 с УМПК.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное за 29.10: удар ночью, предупреждение мэра, погибшие
Новости Харькова – главное за 29.10: удар ночью, предупреждение мэра, погибшие
29.10.2024, 14:43
Сегодня 29 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 29 октября: какой праздник и день в истории
29.10.2024, 06:00
Четыре КАБа ударили утром по Харьковщине: где упали авиабомбы (фото)
Четыре КАБа ударили утром по Харьковщине: где упали авиабомбы (фото)
29.10.2024, 12:05
72 тысячи нидерландских тюльпанов украсят Харьков весной (фото)
72 тысячи нидерландских тюльпанов украсят Харьков весной (фото)
29.10.2024, 14:18
Терехов: «раньше они не долетали до города». Чем бьет РФ по Харькову
Терехов: «раньше они не долетали до города». Чем бьет РФ по Харькову
29.10.2024, 09:44
Повреждены полсотни домов, нет газа – Терехов об ударе по Основянскому району
Повреждены полсотни домов, нет газа – Терехов об ударе по Основянскому району
29.10.2024, 14:39

Новости по теме:

12:40
«Уже думаем о финансировании» — Синегубов о восстановлении Госпрома в Харькове
10:02
«Он действительно очень пострадал». Терехов о «прилете» по Госпрому
08:57
Каждое рукопожатие придает Путину уверенности — Зеленский об ударе по Госпрому
07:56
Коп пострадал во время обстрела Госпрома. Вид разрушенного здания с высоты
23:16
Последствия прямого попадания по Госпрому в Харькове показал Синегубов (фото)

Вы читали новость: «Повреждены полсотни домов, нет газа – Терехов об ударе по Основянскому району»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 14:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского удара, который произошел ночью 29 октября, в Основянском районе Харькова повреждены 52 частных дома. ".